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▲台中市今年的國慶紀念品「摺疊牛仔帽」，可遮陽又方便摺疊收納。（圖／台中市政府提供，2024.10.06）

▲「摺疊牛仔帽」印有台中市政府LOGO，兼具紀念及實用性。（圖／台中市政府提供，2024.10.06）

立法院長韓國瑜擔任今年國慶籌委會主委，稍前表示將視行程決定是否參加總統府前升旗典禮的台中市長盧秀燕，今天確定不會出席。她表示中市府有自己的升旗典禮，且今年的國旗是全國最大的，歡迎參加台中的升旗典禮。民政局說明，典禮將於上午6時30分開始發放限量「摺疊牛仔帽」及小國旗，8時正式舉行。台中市長盧秀燕今（6）日上午與立法院長韓國瑜參加佛光山惠中寺開光落成典禮，韓國瑜表示惠中寺開光落成，今天只談宗教，願菩薩保佑大家。媒體問及昨天的國慶晚會，他表示「非常圓滿順利、國家生日快樂」。惠中寺開光活動有上千人參與，韓國瑜入場時受到熱烈歡迎，腳程落後到一度需要盧秀燕去牽他手往前走。媒體問盧秀燕是否參加總統府的國慶升旗典禮？盧秀燕表示台中市政府自己也有升旗典禮，且今年的國旗是全國最大的，展現愛國心也祝國家生日快樂，歡迎參加台中的升旗典禮。由於台中市升旗典禮8點開始，以往多在9點結束，亦即她來不及趕場前往台北。台中市民政局長吳世瑋表示，今年國慶升旗典禮三大亮點，一是延續向城市英雄致敬主題，當日將由72位災後城市復原英雄，展護全國最大寬24公尺、長36公尺的巨幅國旗進場；二是邀請榮獲第34屆傳藝金曲獎「最佳演唱獎」的台中室內合唱團擔任國歌領唱嘉賓，三是推出國慶紀念品「摺疊牛仔帽」，當日上午6時30分限量發送，歡迎市民朋友齊聚慶雙十。去年台中的國慶典禮，秀出「20乘30」的巨幅國旗，今年的尺寸刷新去年紀錄；去年國慶紀念品是以盧秀燕競總巨大宣傳帆布製成的小錢包，今年國慶紀念品「摺疊牛仔帽」，印有台中市政府LOGO，可遮陽又方便摺疊收納，兼具紀念及實用性。