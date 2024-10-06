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▲小禎在IG上突然暴走發文，內容引發外界猜測。（圖／小禎 IG）

▲小禎與前夫李進良離婚後，和「壁紙小開」丁春霆傳出緋聞，但她始終未正面回應過戀情。（圖／小禎 IG）

小禎（胡盈禎）在2019年結束與李進良的12年婚姻後，與「壁紙小開」丁春霆爆出緋聞，感情狀態一直備受關注。然而她在昨（5）日突然在IG上情緒激動地發文寫下：「你能夠這樣對我，我也能這樣對你！今天我不要了！就這樣像你輕浮的不要了！」還放話從今以後要當陌生人，雖然全文沒有主語，但外界都猜測應該是在對感情問題一吐苦水。近日，小禎突然在IG限時動態上抒發內心不滿，寫下：「我一直學著說愛你！跟你的關係一直說著愛你，一直要跟你親近！你卻一直誤解我！你要求的哪一點我沒做到？」字裡行間表達了對對方的失望，認為對方誤解了她的真心，並且激動地說：「你能夠這樣對我，我也能這樣對你！今天我不要了！就這樣像你輕浮的不要了！」文中還指責了對方讓許多人誤會她不愛他，小禎寫下：「你到底要多少人誤會我不愛你？所以你可以覺得自己很可憐？」她最後放話兩人從此就像陌生人，但絕對會祝福對方。貼文一出，讓許多網友紛紛表示擔心。小禎在與整形醫師李進良2007年結婚，但婚後李進良多次爆出緋聞，婚姻狀況屢屢引發外界關注，在2019年結束了長達12年的婚姻。離婚後小禎也曾坦言這段婚姻讓她身心俱疲。離婚後，小禎被傳與「壁紙小開」丁春霆交往，去年2人在蕭敬騰的求婚場合中同框，不少人瘋猜是要公開戀情了，然而小禎堅稱：「我們是正常交朋友」，雙方始終未正面回應此事，儘管如此，外界對於他們的感情狀態仍然充滿好奇。如今小禎在IG上情緒激動的發文，也讓人猜測是否與丁春霆有關。