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▲楊繡惠過往上節目的片段被翻出，當時她曾罵某位女星「賤人就是矯情」。（圖／楊繡惠臉書）

▲江泳錡發文力挺楊繡惠，替對方抱不平。（圖／江泳錡臉書）

59歲資深女星楊繡惠日前凌晨突發文怒控，遭到徐乃麟羞辱：「妳最賤！」氣得宣布再也不上該節目，和徐乃麟隔空交火，事隔多日，風波持續延燒，有網友翻出楊繡惠5年前上節目的片段，當時她曾罵某位女星「賤人就是矯情」，認為她是半斤八兩，對此，女星江泳錡也發文力挺好友，還原當時的真相。楊繡惠曾在節目《麻辣天后傳》中透露，過去幫助過一位朋友，舉辦明星二手義賣會後，將所有賺到的錢都給了對方，沒想到對方在經濟狀況好轉後，對她的態度竟然180度大轉變，還會對她和其他朋友冷嘲熱諷，讓楊繡惠當時失望地表示：「賤人就是矯情。」這段影片在網路上瘋傳，有網友認為楊繡惠近來因為徐乃麟罵她賤爆氣，自己卻也做了一樣的事。對此，江泳錡在臉書發文表示：「事情一碼歸一碼，不要兩者混為一談。」她強調楊繡惠在節目上說的都是真的，「如果對方沒有傷害我們，你們覺得姐會說出來嗎？」江泳錡提及，楊繡惠說的「賤人就是矯情」是指對方無理取鬧、做作，並不是說對方是賤人，「她也沒有指名是誰？只是說了一件發生在她身上的事情！」江泳錡忍不住感嘆：「如果妳曾經對別人很好，晚上開車載著對方批貨，半夜陪她等車，結果得到的是對方一些不好的態度及亂說話！試問…妳會開心嗎？」她認為楊繡惠被舊事重提很不公平，「當時的她也很難過，怎麼一個人可以賺到了錢態度變這麼多。真心希望網友理智一點，感謝！」