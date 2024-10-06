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▲封麥9年的江蕙，在國慶晚會正式登台復出開唱。（圖／台北市觀傳局提供）

▲王齊麟、李洋、林郁婷領全場觀眾齊唱中華民國國歌、國旗歌。（圖／台北市觀傳局提供）

▲職棒、職籃各隊的啦啦隊女孩共同演出應援。（圖／台北市觀傳局提供）

▲伊林超模林嘉綺帶領113位模特兒，身穿台灣本土知名設計品牌服裝輪番走秀。（圖／台北市觀傳局提供）

▲翁勵友演唱電音版〈我問天〉、〈堅持〉兩首歌曲，與DJ Ken Lin Remix、「哪吒劇坊」8位官將同台嗨翻全場。（圖／台北市觀傳局提供）

雙十國慶晚會昨（5）晚在台北大巨蛋登場，睽違8年再次回到台北市舉辦，這不只是大巨蛋第一場非體育賽事的大型活動，也是台語天后江蕙（二姐）在封麥9年抗癌後，第一次對外復出演唱，一口氣帶來3首人氣歌曲，不只江蕙感動到險落淚，全台民眾更是激動不已。《NOWnews》整理江蕙國慶晚會重播精華，包括〈甲你攬牢牢〉、〈家後〉、〈甜蜜蜜〉，以及國慶晚會亮點一次看。今年62歲的台語天后江蕙（二姐），在2015年告別演唱會後便正式封麥，整整長達9年期間未露面，也真的沒再開過「金口」，徹底消失在螢光幕前。原先眾人以為再也無法親耳聽到熟悉的天籟，沒想到8月中旬開始傳出江蕙將在國慶晚會復出，小道消息一出，歌迷們興奮不已，而在演出卡司證實後，黃牛票更瘋狂賣到最高一張10萬元。當年江蕙無預警引退封麥，並未對外界說明原因，實情不是賺夠了、也不是對舞台毫無眷戀，江蕙在9月初親自對外說明隱情，透露自己在2015年發現罹患嚴重疾病，歷經開刀與反覆化療的生死關頭，更出現肺栓塞、大出血，一度失去珍貴的嗓音、聲音沙啞，不得不告別最愛的舞台。而戰勝病魔重生的江蕙，明白了人生苦短，決定把握當下做自己，促成這次復出關鍵。今年國慶晚會主持人是聶雲與曲艾玲，卡司陣容十分堅強，除了受到各界矚目的特別來賓江蕙，還有「小胖」林育羣、黃妃、申力安、高爾宣OSN、王ADEN、湯運煥、紀曉君、翁立友等諸多實力派歌手演出。國慶晚會序幕展開，長10.8公尺、寬7.2公尺的巨幅國旗進場，氣氛十足。而在2024巴黎奧運拿下羽球男子雙打金牌的「麟洋配」王齊麟、李洋，以及女子拳擊金牌林郁婷，帶領全場觀眾齊唱中華民國國歌、國旗歌。封麥長達9年的江蕙，登台一口氣獻唱〈甲你攬牢牢〉、〈家後〉、〈甜蜜蜜〉3首人氣歌曲，最後一首歌還邀請全場觀眾合唱，在短短20分鐘的演出中，將全場氣氛推至高潮，不少粉絲也動容落淚。職棒6隊、職籃9隊的人氣啦啦隊員，以及今年11月將在大巨蛋舉行的「世界12強棒球賽」，地主中華隊成立的「台灣運彩CT AMAZE」及「紅運少女」，共計20位啦啦隊成員，以活力舞姿應援國慶晚會，畫面不只美觀也相當壯觀。由伊林超模林嘉綺壓陣，集結113位伊林模特兒，身穿台灣本土知名設計品牌服裝輪番走秀，以及新生代歌手高爾宣OSN、申力安、王ADEN接力獻唱。集結國語、台語、客語、原住民語歌王歌后同台，台語女歌手黃妃與台北市立國樂團嗩吶聲部首席林子由合作演出；「小胖」林育羣與班班舞團 Ben Team 同台歌舞；創作歌手湯運煥與育達高中表演藝術科同學舞蹈搭配演出；而台語金曲天王翁立友更祭出電音版〈我問天〉，與八將團巧妙搭配炸翻全場。