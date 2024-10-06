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今年度國慶晚會昨在台北大巨蛋舉行，同時也是大巨蛋首度舉辦非體育賽事的大型活動。不過，北市議員接連爆出大巨蛋缺失，民進黨顏若芳今（6）日就貼出一幕煙霧瀰漫的驚人畫面，痛批大巨蛋疑排煙不良，煙霧製造機噴煙時許久才能散去，質疑「大巨蛋都開幕近一年了，如今還在原地踏步。」顏若芳今天公布數張照片指出，雖然自己因為行程沒有參加國慶晚會，但有許多朋友發現大巨蛋場地異狀，紛紛傳照片給她。顏若芳表示，民眾反映B2區的迴音非常嚴重，而且大巨蛋場地疑排煙不良，從B2區的視角一看，「煙霧製造機噴煙時，往往要許久才能散去」。此外，針對昨晚北市觀傳局遲至深夜11時24分，才提供二姐江蕙的出演影片片段，導致媒體怨聲載道，顏若芳也認為實在掉漆。顏若芳強調，無論迴音或是煙霧問題，台北市長蔣萬安先前都說會「務實解決」，但如今看來只是在「蔣屁話」，質疑大巨蛋都開幕近一年了，如今還在原地踏步。她更進一步酸講萬安，「蹭演唱會經濟不是這樣還沒學會走路就能飛的啦！」