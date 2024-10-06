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針對死刑釋憲結果，法務部、司法院明（7）日將到立法院司法委員會專案報告。法務部將提出修法提高無期徒刑假釋門檻，訂定「特殊無期徒刑」或「更長期有期徒刑」。對此，國民黨立委李彥秀認為，將進一步壓縮法官判死的空間。法務部於書面報告有3重點，將修法保障精障者人權，只要行為人在犯罪時、審判中甚至定讞後，有精神疾病或心智缺陷，皆不得判處、執行死刑。另為平衡死刑條件限縮，法務部也將修法提高無期徒刑假釋門檻，訂定「特殊無期徒刑」或「更長期有期徒刑。」李彥秀認為，不論是「提高假釋門檻的特殊無期徒刑」或是「更長期有期徒刑」，其實就是大法官釋憲後，法務部試圖為「實質廢死」補破網，延長惡性重大罪犯的實質服刑期間，自廢監所的教化功能罷了，這會引發三個後續的效應。李彥秀指出，首先，所有社會成本將由全民買單，用人民的納稅錢養這些惡性重大的罪犯一輩子，而監所也失去教化的功能與意義。李彥秀續指，再者，台灣本來就簽訂人權兩公約，也已經「內國法化」，在審判實務中，要死刑判決定讞已屬罕見，加上大法官釋憲「實質廢死」，未來「提高假釋門檻的特殊無期徒刑」，將進一步壓縮法官判死的空間。李彥秀最後說，近期兩起原本判死，最後卻以無期徒刑定讞的判決，已經達到人神共憤、罪無可逭的程度，不僅羞辱司法尊嚴，更挑戰人性的底線，「提高假釋門檻的特殊無期徒刑」，其實就是民眾對司法正義的不信任下，延長惡性重大罪犯服刑時間，達到「終生監禁」的目的。