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▲阿Ken表示家人沒有逼他早日成家，而且他都有給孝親費，家人對他全心投入工作很支持。（圖／記者朱永強攝影）

▲阿Ken(右起）指導范少勳、林奕嵐主演《Ｘ！又是星期一》。（圖／邁思娛樂提供）

林暐恆（阿Ken）執導的社畜喜劇影集《Ｘ！又是星期一》正式上檔，他笑言目前全力拚宣傳，雖然個人生活似乎沒有太多時間經營，但家人都很支持，打趣道：「反正一定要給他們辦好副卡。」藝人的感情生活總是外界關注焦點，40多歲的阿Ken尚無積極尋找終身伴侶的行動，他坦言：「節目裡面被大家一直笑，說沒搞頭啦，幾歲了還沒有結婚啦，很多人都生小孩了、小孩都那麼大了，你選了就是要願意受。」家人難道不著急、沒有催促他？阿Ken笑道：「我有個好處，我有兩個哥哥，都有生小孩，我也跟他們（姪兒）都很好，都把他們當自己小孩，小孩也都大了，加上我每個月都有給孝親費，也有辦副卡，所以這方面壓力好像在我身上小一點。」《Ｘ！又是星期一》透過林亦嵐、范少勳這兩位性格與作風完全不同的職場菜鳥來呈現身為社畜的辛勞和甘苦，戲外反而身為導演的阿Ken更像被榨乾的社畜。他透露導演通常都是要最早到、最晚走，因此演員們陸續下戲也還不能收工，等到攝製的空檔，他當然得要搶時間錄綜藝節目，等於完全不得休息，甚至為了拍這齣戲，有些節目邀約還得推掉。現在戲要上了，則是努力做宣傳，「目前很常是戲都下檔了，觀眾才在問，聽說你們有個戲要上了？所以更需要宣傳，讓他們看到播出、開始討論。」若是《Ｘ！又是星期一》能拍第2季，阿Ken會很開心再找原班人馬回來，工作忙成這樣，應該真的已把私人生活的經營先擺一邊了。《Ｘ！又是星期一》6日起每週日晚間8點在東森戲劇40台首播，當晚晚間9點於MyVideo、愛奇藝國際站、中華電信MOD、Hami Video準時上線。