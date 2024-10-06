MLB美國職棒季後賽分區系列賽今（6）日正式熱鬧開戰，而國聯西區龍頭洛杉磯道奇則在主場迎戰來勢洶洶的聖地牙哥教士，本場比賽道奇先發日籍強投山本由伸表現不理想，最終個人僅投3局就慘失5分退場，不過道奇本場比賽靠著大谷翔平在2局下敲出追平三分彈，以及後續投手群成功封鎖對方打線，終場就以7：5擊敗教士，5戰3勝的系列賽率先取得1勝領先。

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教士首局就取得3分領先　大谷下半局給予回應

本場比賽雙方在比賽前半段形成打擊大戰，首局教士靠著強打Manny Machado的2分砲在內，率先取得3：0領先，但道奇很快在下個半局就有所回應，大谷翔平一棒敲出3分彈，再將比數追平。

3局上教士面對山本由伸毫不客氣，再添得2分，但道奇也分別在4、5局攻下分數，5局打完反倒取得7：5領先。比賽來到8局上，道奇推派火球男Michael Kopech登板，但他今天的控球狀況卻不理想，接連送出2次保送，隨後道奇緊急派上Blake Treinen止血，9局上他再封鎖住教士打線，終場道奇就以7：5搶下系列賽首勝。

山本由伸今狀態不佳　主投3局慘失5分

總計道奇日籍先發投手山本由伸，本場比賽個人主投3局，共用了60球，有34顆為好球，被打出5支安打，包含教士強打Manny Machado在首局敲出的一發2分砲，失掉5分，5分皆為自責分，並送出1次三振、2次保送。山本生涯首次出戰大聯盟季後賽表現不盡理想，防禦率為15.00，後續道奇仍需要他即時調整好狀態。

至於道奇日籍強打大谷翔平，此戰則是延續個人例行賽的火燙手感，全場5個打數敲出2支安打，包含2局下一發石破天驚的3分砲，也是個人生涯在大聯盟季後賽上的首支安打，並進帳3分打點，吞下2次三振，賽後打擊率為0.400，整體攻擊指數OPS則為1.400。

▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，在生涯的季後賽初登板，就敲出追平比分的三分砲，成為道奇隊史上第6位，在季後賽處女秀就開轟的球員。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，在生涯的季後賽初登板，就敲出追平比分的三分砲，成為道奇隊史上第6位，在季後賽處女秀就開轟的球員。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平，今日在分區系列賽首戰，2局下一棒敲出發石破天驚的3分砲，也是個人生涯在大聯盟季後賽上的首支安打，就連轉播球評也相當震驚，並直呼：「這球簡直就像子彈一樣出牆了！」（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平，今日在分區系列賽首戰，2局下一棒敲出發石破天驚的3分砲，也是個人生涯在大聯盟季後賽上的首支安打，就連轉播球評也相當震驚，並直呼：「這球簡直就像子彈一樣出牆了！」（圖／美聯社／達志影像）

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