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▲上週五，金山區單日雨量破600毫米，整條老街汪洋一片，氣象署強調，當天共發布「9次豪雨特報、13次大雷雨廣播和5次國家警報」。（圖／讀者提供）

山陀兒颱風上週五（10/4）在台灣上空減弱為熱帶性低氣壓，但北海岸仍大雨不斷，包括金山等地區都出現淹水災情，有學者認為，中央氣象署已示警北台灣的降雨威脅，但新北市政府缺乏應變能力，台大天氣研究中心則反向控訴「氣象署低估降雨量」，對此氣象署也發布聲明，強調上週五共發布「9次豪雨特報、13次大雷雨廣播和5次國家警報」，也都有通報相關單位，澄清外界質疑。中央氣象署表示，山陀兒颱風在10月4日清晨減弱為熱帶性低氣壓，上午再減弱為一般低氣壓，但受到外圍水氣、東北風及地形影響，當天下午至晚間，北海岸雨勢再度增大並伴隨小區域的「短延時強降雨」。由於此類型的瞬間強降雨，有尺度小、變化快的特性，再加上複雜地形的影響，世界上各氣象單位提前預報的能力皆較有限，大多以「即時監測資料輔助發布預警」。而氣象署也依循此模式，在山陀兒颱風減弱、警報解除前，就已經持續提醒北海岸雨勢，並依據雷達回波、雨量等即時監測資料發布相關警示，並透過官網、簡訊、傳真等多元管道即時傳遞資訊，統計週五期間，共發布9次豪雨特報（含2次超大豪雨及2次大豪雨）、大雷雨即時訊息13次，其中含細胞廣播5次。氣象預報中心主任陳怡良也指出，因為單一系統產生的「短延時強降雨」預測難度高，全球預報能力都有限，因此當降雨發生時，用監測和預報去不斷更新特報、適當調整預測訊息儘早去提醒，是目前針對防災能完整協助的方式，縣市政府可以依據氣象以外的因素考量防災作為，氣象署針對專業資訊，一向都是全力協助，並給予地方尊重。