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台灣自行車旅遊節主軸活動-「騎遇福爾摩沙(Formosa 900)」盛大展開。本活動於今年邁入第13年，總計有1,227位團員參加騎乘，其中有29%來自海外的車友，共358位外籍人士。上午在台北市政府東門廣場有4 個團體齊聚，準備接下來的挑戰，包含由自行車產業界組成的領航騎士團，來自日本、韓國、印尼、泰國、台灣的顏質擔當Liv 大使組成的國際網紅北進武嶺團，以及挑戰環島的日本騎士團、台北騎士團。交通部觀光署署長周永暉也到現場為車友們加油打氣，周署長表示，透過台灣自行車旅遊節一系列的活動，我們不僅鼓勵國人利用自行車深度旅行，還積極吸引國際友人前來體驗台灣的騎行魅力。台灣的自行車產業知名全球，今年的領航騎士團匯集了自行車產業雄厚實力，傳遞著台灣的自行車文化與永續發展的承諾。領航騎士團今年要用E-bike深入新竹苗栗淺山地區的村落與秘境，進行三天兩夜的深度之旅，由中華自行車永續聯盟協會劉湧昌理事長、台灣自行車輸出業同業公會吳盈進理事長、自行車暨健康科技工業研究發展中心白政忠董事長、自行車新文化基金會劉麗珠董事長共同領軍，並於新竹統一馬武督渡假村辦理自行車產業座談交流會議，分享騎行體驗，研討產品精進、淨零碳排與騎行文化推動，共同促進台灣自行車產業的持續發展與國際競爭力。現場看到來自各國的網紅要來挑戰北進武嶺，每一位都具備豐富的騎乘經驗，在2017年就曾來台參加過KOM挑戰的泰國網紅-Nattha Klongklaew，這次再度來台，她可愛的表示當時完全停不下想要拍照的心情，因為很怕下一次或許就沒有機會再來了，也因此對武嶺的美麗留下深刻的印象。透過這次的活動，希望帶給想要騎車旅遊的女生朋友們鼓勵，並且透過他們的視角將台灣高山之美宣傳出去。