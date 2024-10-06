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▲屏東東港東隆宮甲辰正科迎王平安祭典，正在火熱進行中，一台小客車停在祭典行經路線，現場信徒直接霸氣搬起汽車。（圖／翻攝爆料公社）

屏東東港東隆宮甲辰正科迎王平安祭典，正在火熱進行中，來自各地區信眾紛紛湧進，本月5日，有網友在「爆料公社」PO出一段影片，當時有一台小客車停在祭典行經路線，數次廣播車主都未現身，現場信徒直接霸氣搬起汽車，旁邊還有警員指揮，引發網友熱烈討論，紛紛表示「王駕無人能擋」、「東港人就是霸氣」。據了解，網友分享影片到「爆料公社」，笑稱「什麼都可以，就是不能阻擋東港人迎王，擋到千歲王爺的路」，並解釋該台汽車擋在祭典行經路線，但現場廣播很多次，車主都沒現身將車開走，多名信眾只好徒手搬車，將車子移開，從曝光的影片可以看到，民眾齊喊「一、二、三」，搬移之後，現場爆出熱烈的掌聲和歡呼，顯見東港人迎王氣氛非常熱鬧。其他網友則紛紛表示「只要是東港人都知道那裡是主要祭典區域，車輛根本不能通行！警察應該有通知，可能主人遲遲不來，吊車也進不來，所以只能這樣」、「可以來高雄幫忙搬樹嗎？感恩你們」、「東港人就是團結」、「超過1噸的車子被這樣抬走~~厲害」。