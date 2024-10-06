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▲▼江蕙闊別9年正式公開露面，外表被網友品頭論足。（圖／台北市觀傳局提供）

台語樂壇巨星江蕙（二姐）9年前引退專心治療癌症，昨（5）日在大巨蛋國慶晚會復出開唱，氣色尤佳，嗓子一如以往觸動人心，感染力強大，傳奇歌后功力依舊，然而，官方釋出的現場照片，應該是精修過度，或是妝容、燈光、角度影響，網友一看傻眼問：「確定照片沒有放到丹妮婊姐？」昨天晚上6點30分，江蕙以好友林莉操刀的戰袍現身台北大巨蛋舞台，旁分波浪黑長髮、全黑刺繡亮片牡丹斗篷褲裝，與60人編制的管弦樂團、12人編制的Full Band合作，演繹經典曲〈甲你攬牢牢〉、〈家後〉和鄧麗君的〈甜蜜蜜〉，江蕙不時揮動146公分水袖，撩撥人心的金嗓、一代巨星的氣場，令人起雞皮疙瘩。台北市觀傳局隨後統一提供江蕙演唱的照片，供媒體使用，部分網友看過後，認為天后的容貌有些失真，「這是江蕙？完全是另一個人」、「這是利菁吧」、「這張照片不太像二姐」、「山根高了」、「下巴也變了」、「真的不一樣了！」甚至有人質疑她整型。不過大批網友對評論江蕙外貌的留言很感冒，認為奔70歲的她狀態極佳，怒回：「化療過還能保持這樣已經很棒了，不知道在酸什麼」、「唱得好，人又美」、「每人都會老、這是自然的、趁還在短短人生多行善為自己消業障」、「有問題嗎？她是生病」、「這也可以嘴...」