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▲江蕙演唱時，背景的蓮花圖也讓粉絲看了相當出戲，連音樂人許常德也直呼「好可怕」。（圖／許常德IG）

▲江蕙向主辦單位請求加唱中文歌曲〈甜蜜蜜〉，觀眾評價非常高。（圖／台北市觀傳局提供）

天后江蕙（二姐）封麥9年，經歷罹癌、抗癌治療，昨（5）日終於在國慶晚會上華麗復出，一連演唱〈甲你攬牢牢〉、〈家後〉以及〈甜蜜蜜〉3首歌曲，讓觀眾聽了直呼感動。然而演唱時舞台後方的「蓮花圖」背景讓人看了十分出戲，瞬間在網路上引發討論，連音樂人許常德也發文直呼：「好可怕的背景。」江蕙封麥9年，昨日開金嗓仍讓觀眾們讚嘆，給予極高的評價，然而演唱時，後方竟放上「蓮花圖」的背景，讓粉絲相當傻眼，直呼：「這個背景到底發生什麼事了」、「好像告別式」、「怎麼感覺怪怪的」、「蓮花上的聖女？」連音樂人許常德也忍不住在IG上發文直言：「好可怕的背景。」而以台語歌曲聞名的江蕙，這此除了演唱2首代表作〈甲你攬牢牢〉、〈家後〉以外，更向主辦單位請求加唱鄧麗君的中文歌曲〈甜蜜蜜〉，令不少粉絲驚豔表示：「唱得很棒！難得聽她唱國語歌」、「有考慮之後改唱國語歌？」不過也有不少在家觀看直播的觀眾指出，大巨蛋有回音、收音問題，是本次演出的1大缺點，好在江蕙的歌聲穿透力實在太強，並未受影響，也讓人不禁感嘆歌后實力絲毫不減當年，「收音有回音真的還是很強」、「維持得很好！沒什麼走鐘」、「眼眶濕濕的」。