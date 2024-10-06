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洛杉磯道奇隊在美國職棒大聯盟季後賽分區系列賽G1以7：5擊敗聖地牙哥教士隊，道奇隊日籍球星大谷翔平在這場比賽敲出3分砲，全場5打數敲出2安打，打回3分打點。他是繼12年前的鈴木一朗之後，又一位在季後賽敲出全壘打的日本球員。知名演員Rob Lowe也被他出色的表現所折服，在社群網站上讚嘆他是「GOAT」。大谷翔平今天在第2局敲出3分砲，幫助球隊將比分追成3：3。這球的擊球初速為時速111.8英里（約179.9公里/小時），飛行距離為372英尺（約113.4公尺），擊球仰角25度，將球打出後他用力甩出球棒，繞壘時大吼，激勵隊友。大谷翔平成為史上第7位在季後賽擊出全壘打的日本球員，也是自 2012年的鈴木一郎（洋基隊）後、這12年來第一位在季後賽擊出全壘打的日本球員。這同時也是他在大聯盟季後賽的首轟。道奇隊隨隊記者Juan Toribio在個人社群網站上激動寫下，「無法阻止大谷翔平，他不是來自這個星球的，三分彈炸裂，個人生涯季後賽首轟，將比數追成了3：3！」美國棒球數據分析媒體Codify則在X上發文稱，「想像一下，一位正從Tommy John手術中康復中的投手，在季後賽中能成為這樣的核彈頭。」美國知名演員兼電影導演Rob Lowe是一名熱情的棒球粉絲，他也在自己的Instagram上發文讚嘆大谷是「GOAT（有史以來最偉大的球員）」，驚豔於他在生涯第一場季後賽就打出如此精彩的表現。道奇隊「大嫂團」今天也來到現場為老公們加油，大谷翔平的妻子真美子坐在本壘後排左側，平時很少在鏡頭前出現的她一現身，立刻成為鎂光燈焦點，不少媒體鏡頭都對準她。