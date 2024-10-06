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▲一名患者近年出現膝關節疼痛、O型腿，腳踝歪斜等症狀（圖左），經膝關節保留手術治療後（圖右），不需更換關節即可重回正常生活。（圖／北醫附醫提供）

一名61歲男性長期左膝疼痛，甚至無法蹲、跪，還形成O型腿，後來決定就醫，經檢查才發現竟是10多年前骨折引起膝關節內翻，若未改善，恐需置換人工關節置換，經醫療團隊使用新式膝關節保留手術，不但成功保住膝關節，生活品質也大幅提升。台北醫學大學附設醫院骨科部運動醫學科主治醫師吳家麟說， 這名患者近年來膝關節持續疼痛，而且無法蹲下或跪下，上下樓梯也有困難，而經門診檢查發現，膝痛主因來自於多年前的骨折，其導致下肢遠端脛骨骨折變形，連帶造成膝關節內翻變形，膝關節內部壓力大增。吳家麟解釋，由於病人膝關節內壓力大，長期損耗軟骨、韌帶，進而造成膝關節疼痛及O型腿，合併出現腳踝歪斜等症狀，嚴重可能需要更換人工關節，不過在新式膝關節保留手術的協助下，患者不需更換關節即可重回正常生活。針對膝關節保留手術，吳家麟說，這是專門修復膝關節的技術，常見方式包括高位脛骨矯正術（High Tibial Osteotomy, HTO）、遠端股骨矯正術（Distal Femoral Osteotomy, DFO），主要是矯正各種膝關節內翻、外翻的變形，並減少膝關節退化或運動損傷導致的疼痛，進而延緩人工膝關節的置換。吳家麟進一步說，對於嚴重變形的關節，醫療團隊可合併前述2種手術，搭配韌帶重建手術，有效處理膝關節創傷性關節炎，並可促進膝關節內軟骨再生。此外，吳家麟說，每人膝關節結構與問題不同，醫療團隊針對膝關節退化及膝傷病人，導入「客製化患者專屬工具」（PSI）技術，術前透過下肢全長 X 光攝影結合電腦斷層掃描（CT），重建患者骨骼結構，並搭配 3D 列印技術，精確規劃手術過程及輔助工具，大幅提升手術精確性，降低常見手術併發症，例如矯正處的骨折或矯正角度不精準等問題均可解決。吳家麟強調，PSI技術搭配 3D 列印，不僅是膝關節保留手術的重大突破，也為關節軟骨再生帶來新的契機，無論是運動員或一般民眾，均可望藉此重拾活動能力。