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颱風山陀兒挾帶強風豪雨襲台，釀北海岸多處地區積淹水，總統賴清德今（6）日在市長侯友宜陪同下前往萬里員潭溪與金山老街視察，結束後賴清德致詞也提及，後續中央地方將持續治水，而明年度治水預算為551億元，就是要來協助各地方政府推動治水工程，喊話立委能盡速審議預算，讓地方拿到經費來治水，保護人民生命財產安全。賴清德致詞表示，這次金山萬里淹水是40年來最嚴重，不僅日雨量、時雨量和瞬間雨量都超過側溝、雨水下水道與排水保護標準，雨勢一來非常大，讓很多店家市場措手不及。賴清德也特別感謝市長侯友宜與團隊等人，用很快的時間就恢復正常的生活，有要感謝經濟部共同努力，因颱風環流與低氣壓的災損，比照颱風凱米颱風，包括受災民眾、個別住戶、菜市場與商圈都秉持同樣原則，包括更換電器補助最高達50％，若要補貨也能去銀行貸款，也能補助利息6個月，讓大家生意能夠繼續。賴秋德也稱，自己金山也很熟，直到祖父時代才搬到萬里，看到電視報導金山萬里淹水讓他很意外，因為以前印象是很少淹水，因為瞬間雨量很大，時雨量、日雨量大加上漲潮，都溢褆造成淹水。賴清德說，好在過去新北市府、行政院前院長林全與經濟部水利署有經費治水，否則情況會更嚴重，重申後續中央第方持續推動治水工程。令提及幾明年度治水預算為551億元，比今年多增加159億元，就是要來協助各縣市政府推動治水工程，防範因應氣候變遷所造成的傷害。賴清德也在朝野立委疾呼，希望立院預算儘速審議預算，讓地方政府盡快得到經費來推動治水工程，保護人民生命財產安全。