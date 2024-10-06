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▲大書是Dcard重要的核心成員，經常擔綱節目單元主持人，如今被爆劈腿醜聞，形象一夕全毀。（圖／大書IG）

▲大書今日深夜發文道歉，並宣布將會離開Dcard Video團隊。（圖／大書IG）

▲大書曾表示自己想嘗試看看辦公室戀情，如今傳出出軌公司實習生。（圖／翻攝自Dcard YT）

Youtube頻道「Dcard Video」擁有百萬粉絲，每位核心成員的人氣也跟著水漲船高，其中成員大書給外界幽默暖男的形象，沒想到人設一夕之間崩塌，遭前妻爆料出軌團隊的實習生，昨（5）日深夜大書承認已經離婚，對前妻造成傷害，並宣布離開團隊，有網友開始當起偵探，從過去影片中找尋蛛絲馬跡，發現大書早就說過自己想嘗試看看辦公室戀情。大書昨晚在IG限時動態表示，目前他已經有新女友，「因為我個人私事處理不當，不僅對先前的配偶造成難以平復的傷害，也讓一路以來支持我的朋友感到失望。」他坦言在事件發生過後，一度努力挽回，希望對方原諒，但最後還是協議離婚，「時間過了快2年，還是讓她感受到痛苦。」他也強調女友是在今年認識，並不是團隊中的一員。消息曝光後，立刻在網路上掀起熱議，網友挖出他過去在「Dcard Video」中的拍攝片段，當時他透露對辦公室戀情的看法，坦言會想要嘗試看看，「不過老實說，我們完全沒有辦公室戀情過，但我真的很想試試看。」認為在茶水間打情罵俏滿刺激的，影片後製還在他頭上寫下「乾忘記自己結婚了」，他也被其他成員問：「你確定這是可以講的嗎？」這段影片掀起熱烈討論，不少網友都直呼：「知道之後再回來看這部影片真的覺得有點噁心…，本來真的覺得他是一個很有智慧，有道德界線的人」、「人設都假的。」大書日前遭前妻爆料出軌，前妻透露儘管一開始試圖修補關係，最後還是無法挽回，甚至在文中寫下「將新人帶上床」、「親眼看他上摩鐵」等赤裸裸的標記。