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法院日前因民眾黨主席柯文哲等人涉違法圖利，裁定扣押京華城111.7億元土地，民眾黨4日痛批北檢司法追殺，羅織入罪。對此，律師黃帝穎今（6）日表示，民眾黨瞎挺威京集團總裁沈慶京鉅額不法利益，「吃相難看，毫不避諱」；此外，這是法院裁定，民眾黨卻罵北檢，完全搞錯對象，「法盲至極」。民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，收押禁見已滿1個月，昨天鋼鐵小草在新北土城的海山捷運站到台北看守所一帶發動集會，有數百人聚集挺阿北，包括柯妻陳佩琪、柯妹柯美蘭以及民眾黨立院黨團總召黃國昌也都到場。針對法院日前裁定扣押京華城111.7億元土地，民眾黨反控北檢司法追殺。律師黃帝穎今天則分析，已經有4份法院裁判、加上監察院糾正共5份法治機關公文打臉民眾黨，認定京華城案有不法圖利。其中北院的羈押裁定更是認定柯文哲圖利罪及違背職務收賄罪涉嫌重大。5份法治機關公文白紙黑字，民眾黨卻是非不分謾罵北檢，「顯已放棄文明，簡直是義和團。」黃帝穎批評，民眾黨瞎挺威京集團總裁沈慶京鉅額不法利益，「吃相難看」；再者，這是法院裁定，民眾黨卻罵北檢，根本完全搞錯對象，實在「法盲至極」。