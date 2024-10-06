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▲王齊麟、李洋、林郁婷領全場觀眾齊唱中華民國國歌、國旗歌。（圖／台北市觀傳局提供）

國慶晚會5日晚間在台北大巨蛋登場，中華隊奧運金牌得主林郁婷、李洋、王齊麟領唱國歌，三人經典同框的畫面也被球迷津津樂道。今天在參加時尚服飾品牌活動時，3人接受訪問時也談及當下心情，麟洋配也直言當下雞皮疙瘩都起來了。李洋／王齊麟這次在巴黎奧運上完成史無前例的羽球男雙項目金牌衛冕，成為史上最佳的男雙組合之一；而林郁婷則是在被捲入性別爭議的情況下，頂住外接壓力，揮拳打下女子拳擊57公斤級金牌，也是我國拳擊項目第一金。3人這次在國慶晚會領唱，就是對他們生涯成就最好的肯定。林郁婷受訪時笑說，昨天國慶晚會獻唱，其實剛開始在後台還沒到很緊張，但之後流程節奏太快、促不及防讓她「小手手無處安放」。同時也對能同台巨星江蕙感到很感動，「封麥場我還幫媽媽搶票，昨天我們能一起看到她唱歌很感動，希望這樣的好聲音可以持續下去。」而昨天能和現場2萬名民眾一起唱國歌、國旗歌，李洋和王齊麟直呼起雞皮疙瘩了，「就跟奧運一樣，都很感動，很高興能在自己的國家和大家一起唱，（這種感覺）無以言表。」