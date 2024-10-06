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▲依托咪酯吸食後使用者會出現異常顫抖，無法控制身體及思考等行為，使用者身體姿態扭曲又無法正常言語，宛如殭屍，因此又被稱作「喪屍菸彈」。（圖／翻攝畫面）

▲員警查緝毒品「喪屍煙彈」，於男子所持的電子菸油中，查出含有依托咪酯成分。（圖／翻攝畫面）

近期，新興毒品「喪屍煙彈」（依托咪酯）氾濫，甚至造成2名員警殉職，本月2日晚間，新北市新莊一名莊姓員警，於查緝毒品案時，遭40歲的周姓毒蟲拒捕抵抗，導致莊員肩膀脫臼，所幸仍與其他員警立即強勢壓制逮捕送辦。新北警局長廖訓誠聽聞消息後，立即趕赴醫院致贈慰問金，除表彰員警辛勞，特別提醒同仁，在執行任何工作時絕對要以自身安全為第一考量。據了解，去年9月間，新北市新莊分局就已經發現這種自國外引進的新興毒品，並查獲新北市「首例」的依托咪酯菸彈，由於新興毒品衍生危害甚深，新莊警不斷加強掃蕩力道，光是今年1月到9月間，已查獲販賣依托咪酯類案件95件114人。日前，新莊分局巡邏員警行經新莊區幸福東路一帶，見到2名男子（劉男、江男）精神恍惚，立即上前盤查，在2人身上發現持有依托咪酯菸彈1顆；另外，在新莊區化成路一帶，一名顏姓男子同樣神情恍惚且動作遲緩，民眾機警立刻報案，員警盡速趕赴現場查處，發現顏男對於員警的問話幾乎無法回應，後續於其電子菸油中，查出含有依托咪酯成分。對此，新莊分局長王鴻儒表示，新興毒品嚴重戕害民眾身心，更危害社會安全甚鉅，未來將會持續強力掃蕩販毒集團。同時呼籲依托咪酯原是管制藥物，屬於短效麻醉藥劑，會抑制中樞神經，不肖人士常將其添加在電子菸油中，吸食後使用者會出現異常顫抖，無法控制身體及思考等行為，使用者身體姿態扭曲又無法正常言語，宛如殭屍，因此又被稱作「喪屍菸彈」或「上頭電子菸」。行政院自今年8月起，已將依托咪酯公告列管為第3級毒品，提醒民眾千萬別以身試法。