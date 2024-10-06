我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中國羽毛球隊的17歲小將張志杰，驚傳在比賽中突然暈厥，送醫後不治身亡，得年17歲。（圖／翻攝自北京青年報）

2024年亞洲青年羽球錦標賽，中國年僅17歲的羽球小將張志杰在比賽中突然倒地，送醫不治，引起廣犯關注。醫師表示，球員確切死因尚未明朗，但30歲以下發生猝死風險低，多數是先天性疾病導致，包括肥厚性心肌病變、遺傳性心律不整等，可能是先天性心血管疾病，加上現場急救救援不及才發生憾事。台北市立聯合醫院仁愛院區心臟血管內科主治醫師盧彥廷說，發生猝死的年輕個案，可粗略分為2類，第1種為惡性心律不整，包含心臟節律過慢、過快，或忽快忽慢，嚴重者可能直接影響心臟功能，進而導致休克。第2種則是先天心臟結構異常，例如心臟縱膈缺損、心肌異常肥厚或心肌異常擴張等，可能早在胚胎發育階段已有問題。盧彥廷表示，多數職業運動員或體育選手都有定期健檢，並有專業的訓練師、醫療團隊監測身體狀態，這位運動新星仍無預警過世，也反映出某些心血管疾病經一般常規檢查如胸部X 光、 心電圖等恐難發現。對於一般民眾、業餘選手或運動愛好者該如何避免類似狀況，盧彥廷指出，應瞭解心悸、心律不整等疾病前兆及症狀。心悸多為突然感受心臟撲通撲通跳，但心悸不一定是心律不整，而心律不整則可能會有心悸的感覺。造成心悸的原因很多，例如賀爾蒙、貧血、環境、生理變化、壓力、疾病或藥物等，若偶爾發作、每次僅有數秒，基本上不必太過擔心，但患者如有心臟病史，或心悸時間長，則應及早進行心臟檢查。至於心律不整，症狀多為心悸、胸悶、胸痛、突然感覺心臟的跳動和撞擊，甚至會有暈眩、昏厥、呼吸困難的情形，嚴重時會發生血壓下降、冒冷汗、休克、心跳停止、猝死等心臟急症。盧彥廷表示，心臟疾病為國人重大死因，原因是許多人不知道自己的心臟有問題，民眾平時除應多觀察自己的身體狀況，並應留意有無家族病史，包括心律不整、心肌缺血或其他心臟疾病等，透過常規心電圖、運動心電圖及24小時心電圖等檢查，將有助於及早確診、治療。