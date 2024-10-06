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外交部長林佳龍過去擔任台中市長時推動溫泉外交，他今（6）日表示，當時台中谷關溫泉跟日本下呂溫泉、韓國儒城溫泉締結「姊妹湯」。對於日韓代表今年不畏山陀兒颱風來襲，如約抵達台中，林佳龍特別致謝，希望重新牽起友誼的手。林佳龍指出，他2007年任台中市長時，跟日韓姊妹湯約定輪流做東，每年都要互訪一次，但後來受疫情影響而中斷。前幾天台日韓三方不受颱風侵擾，落實疫前的約定在台中聚首，重新牽起友誼的手。林佳龍特別感謝日本下呂市長山內登、下呂觀光協會會長瀧康洋及韓國大田廣域市儒城區廳長鄭勇來、儒城溫泉觀光協會會長李在夏，今年不畏颱風侵擾如約抵台，讓時隔4年的三方論壇得以順利舉行，重新確立繼續推動三方合作。林佳龍雖因公務無法親自出席論壇，但除了發送外交部賀電外，也委請外交部中部辦事處代表我，致贈紀念品給日韓貴賓。林佳龍強調，跨國緣分與友誼非常難得，當年以「溫泉外交」作為「城市外交」與「觀光外交」的橋樑，也呼應目前外交部「總合外交」政策中的「經濟外交」，期待跨國的溫泉交流成為台中市城市外交與國際行銷的最佳名片。