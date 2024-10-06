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台北大巨蛋已合法通過可供非體育賽事使用，消息一出，眾星接力「攻蛋」，國慶晚會也在台北大巨蛋舉行，並有江蕙、黃妃、紀曉君等歌手演唱，而藝人周杰倫、張惠妹也將在12月舉辦個人演唱會。不過，產險業者也提醒，「追星」同時也別忘了安全保障，尤其面對龐大人流、車流，疏散時的安全維護極其重要，建議可在行前投保國內旅行綜合保險，保障追星安全。去年台北小巨蛋演唱會實際票房收入約18.5億元，如今大巨蛋可容納人數約為小巨蛋的2.6倍，一併帶動周遭店家效益可期，尤其眾星接力「攻蛋」，除昨日剛結束的國慶晚會，藝人周杰倫、張惠妹也將在12月舉辦個人演唱會，演唱會商機效益有望再創新高。不過，兆豐產險也提醒，面對演唱會龐大人流、車流，建議可在行前投保國內旅行綜合保險，意外身故、喪葬費用或失能保險金理賠最高可達1000萬元，另外可再選購旅行不便險，加大保障範圍。假設被保險人於保險期間以乘客身分搭乘之陸上公共交通工具發生機械故障或交通意外事故而停駛4小時以上，或駕駛或乘坐之汽車因發生機械故障或交通意外事故致無法繼續行駛且經道路救援服務拖吊；在用餐發生食物中毒（最高一次）經合格醫師診斷並出具診斷證明書者，抑或因人潮眾多導致手機被竊等狀況皆有理賠。此外，若是選擇租汽機車出遊，也可再加購租借汽車責任保險、租用機車責任保險，旅行期間內駕駛人第三人責任險也涵蓋在承保範圍。兆豐產險表示，僅需在出發前1小時完成投保即可，不到千元保費就能為追星之旅更添保障。