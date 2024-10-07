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▲醫師建議每次起床前，先在床上將雙腳伸出棉被外，靜待約一分鐘再緩慢起身。（示意圖，非當事人／取自unsplash）

許多民眾知道高血壓會提高腦中風機率，卻未警覺血壓偏低的健康威脅。醫師說，低血壓(血壓值低於 90/60mmHg)恐導致腦梗塞，可能使人全身無力，也可能造成腦組織損害，進而提高缺血性腦血管疾病的風險。針對腦梗塞，台北市立聯合醫院和平婦幼院區心臟血管內科醫師周伯翰說，其常見於血管阻塞導致腦部血流中斷，例如老人因神經調節功能降低，或動脈硬化導致動脈彈性減退，或服用某些藥物如降血壓藥、帕金森氏症藥物、抗憂鬱藥、鎮靜劑、利尿劑、抗心絞痛藥及勃起功能障礙藥物等，都可能引發低血壓、腦梗塞。此外，周伯翰表示，為減少清晨腦梗塞風險，應避免血壓急遽變化，，這動作有助於穩定血壓，因體內的水分在睡眠時會流失，且早晨心跳較慢、血液濃稠、流動緩慢， 會提高腦梗塞機率，所以此預防策略至關重要。一般來說，低血壓的症狀並不明顯，周伯翰指出，血壓高低與發生腦中風或其他心血管疾病的風險息息相關，因此有心臟病史、慢性貧血、糖尿病、腦動脈硬化、中風或其他慢性疾病的患者，均應按時量測血壓，並留意血壓變化與自身的身體反應，方能在最需要時及早找到醫療援助。