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▲50歲以上若免疫力不佳，除了接種流感疫苗，也可同步諮詢帶狀疱疹預防措施。（圖／資料畫面）

公費流感疫苗已於10月1日正式開打，但免疫力較弱的高風險族群如慢性腎病、糖尿病、免疫系統受損（有癌症病史）等，單單預防流感並不夠。醫師說，若年滿50歲且免疫功能不佳，不僅是流感高風險族群，也是帶狀疱疹的高風險對象，且隨年齡增長，帶狀疱疹的感染機率將顯著上升，最高可達一般人的3.8倍，更應加強預防。成大醫院家庭醫學部主任吳至行說，呼吸道感染症在每年秋、冬季最為盛行，包含流感、新冠肺炎、肺炎黴漿菌等，而帶狀疱疹也容易在季節交替時發作，因此50歲以上者若免疫力不佳，除了接種流感疫苗，也可考慮同步諮詢帶狀疱疹預防措施。吳至行指出，帶狀疱疹的重症高風險族群輪廓與流感類似，皆為50歲以上的免疫力不佳者，而慢性病如慢性腎病、糖尿病等，因為會影響患者免疫功能，也更容易罹患帶狀疱疹與流感等感染症，尤其帶狀疱疹病毒平時潛伏在脊髓神經節，免疫力下降時才發作，防不勝防。研究顯示，糖尿病患者發生帶狀疱疹的機率，比一般人高2倍，其他像是曾接受免疫抑制劑的腫瘤癌症患者，罹患帶狀疱疹的相對風險更是一般人的10倍。此外，糖尿病患者的帶狀疱疹痊癒後，留下帶狀疱疹後神經痛的機率，也比一般人高出近50%，痛楚可能持續數天至數年，還可能提高心、腦血管疾病風險；另血液病患者罹患帶狀疱疹則較容易出現瀰漫性帶狀疱疹、疱疹性腦炎等嚴重後果。許多中壯年常覺得帶狀疱疹距離自己遙遠，但吳至行說，依據美國研究，40歲以上成人高達99.5%的體內有水痘帶狀疱疹病毒，而疾管署的研究報告則指出，台灣民眾一生的帶狀疱疹發生率約32.2%，等於每3人中有1人可能皮蛇上身，另根據2024最新研究，曾感染COVID-19的病人，相較於未感染者，帶狀疱疹風險恐增加2.16倍。吳至行提醒，帶狀疱診即使痊癒，病毒仍會潛藏在體內，約一成會經歷帶狀疱疹復發，且最快兩個月內便可能再次發作，嚴重影響生活品質，另因帶狀疱疹還可能造成不同器官的功能性損傷，以眼部為例，眼部周圍帶狀疱疹約占所有帶狀疱疹病例10~15%，若未及時治療，恐導致嚴重視力受損，甚至中風、心血管疾病，及早採取預防措施格外重要。