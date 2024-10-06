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▲張穎穎（左圖）和汪小菲母親在微博上隔空互撕，風波也延燒到汪小菲二婚妻子Mandy。（圖／微博）

汪小菲自從和大S（徐熙媛）離婚後桃色新聞仍佔據版面，即便已經和台灣網紅Mandy（馬筱梅）結婚，但舊愛張穎穎不只一次和汪家隔空口水戰，近來她在直播時被網友酸：「汪小菲怎能看上妳？」沒想到張穎穎秒變臉嗆：「難不成還看上你嗎？小破兒還當寶。」張穎穎今年8月被張蘭指控和大S聯手設局陷害汪小菲，張穎穎氣喊：「都是他們家先說話的，誰想沾他們家，別噁心了。」但有酸民嗆她：「汪小菲怎麼能看上妳？」張穎穎也不甘示弱回擊：「怎麼了？不看上我難道看上你呢，你這小東西破兒，還問妳還有遺憾嗎？怎麼了？你的遺憾就是沒被他（汪小菲）睡啊？」還接著拐彎罵汪小菲：「一個小破兒當寶，拉黑你！」除此之外，自從汪小菲嫩妻Mandy重新開始經營小紅書後，就不只一次回應汪小菲與大S、張穎穎之間關係的瑣事，有人說大S和張穎穎都比她漂亮，建議她整形，Mandy則高EQ回，「她們都是美女，我追隨不了。」張穎穎也表示，不在意Mandy一直內涵（暗酸）她：「要內涵就內涵唄，還給我增加點熱度。」當然也有人關心起她的感情生活，張穎穎直呼已經2年沒戀愛了，一直沒遇到適合的人。