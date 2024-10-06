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▲《Global Finance》（全球金融）於英國倫敦舉辦「Digital Banking and Innovation in Financial Services Forum」，邀請中國信託銀行、花旗銀行、北歐聯合銀行、卡達商業銀行及知名資訊顧問公司印孚瑟斯（Infosys）等共計5位講者對談，中國信託銀行數位科技處處長、資深副總王俊權（右三）代表出席。（圖／主辦單位提供）

▲中國信託銀行數位科技處處長、 資深副總王俊權（右二）受邀擔任由《Global Finance》（全球金融）於英國舉辦的「Digital Banking and Innovation in Financial Services Forum」與談人，與花旗銀行、北歐聯合銀行、卡達商業銀行及知名資訊顧問公司印孚瑟斯（Infosys）等講者分享「關鍵AI技術應用」、「AI治理」克服的困難與解決方案。（圖／主辦單位提供）

為表彰全球金融業持續推出創新理念、產品及服務，國際知名財經媒體《Global Finance》（全球金融）自1999年起舉辦「World’s Best Digital Banks Awards」，主辦單位於英國時間10月1日宣布，中國信託商業銀行長期致力科技創新研發應用，優化客戶體驗，連續3年獲頒「全球傑出金融創新實驗室」全球級肯定，同時勇奪「全球最佳偽冒風險管理創新」、「亞太最佳消費整合金融銀行」、「亞太最佳支付體驗」、「亞太最佳創新銀行」等10項大獎殊榮，為台灣金融業最大贏家。第25屆「World’s Best Digital Banks Awards Ceremony」在英國倫敦銀行大廳會場舉辦，中信銀行數位科技處處長王俊權資深副總經理率團隊親赴英國倫敦領獎。《Global Finance》（全球金融）全球級獎項「全球傑出金融創新實驗室」是透過專家、學者及財經記者組成專門評選委員會，歷經獨立研究、審查與討論，最後經嚴格評選後公布最後得主，中信銀行與全球頂尖的金融機構共同角逐，過關斬將抱回世界級榮耀，也成為台灣首家連續3年蟬聯「全球傑出金融創新實驗室」金融業者。此獎更被創辦人暨總編輯Joseph Giarraputo讚譽，得獎機構成功整合各項金融科技，創造具高度影響力的創新金融解決方案，成功應對當前複雜的金融挑戰，表現卓越。王俊權亦受邀在「Digital Banking and Innovation in Financial Services Forum」與逾百位來自世界優秀的金融業代表分享中信銀行於數位金融服務上的努力，中國信託在2015年成立數位金融發展專責單位，延攬人工智慧（AI）專家與各領域金融科技人才，陸續設立「AI」、「區塊鏈」及「客戶體驗設計」實驗室。累計至今，擁有逾20項發明專利認證、超過50項AI模型及100項以上如智能聊天機器人、反洗錢預警服務應用。此外，王俊權更分享中信銀行以客戶為中心建構研發藍圖，從客戶體驗、流程效率及科技守護面向，發展出法遵科技、行銷科技、數據分析等六項科技，以及透過AI 核心發揮研發綜效於「遏止金融犯罪」科技的突破性發展。主辦單位表示，近年偽冒與詐騙案件頻傳，中信銀行推出「神盾聯防科技平台」（AI Skynet），結合科技與數據，打造數位智能徵審助理，可自動識別偽冒申請與文件、智能分類與歸戶識別後的風險等級，並辨識可疑態樣，高度防堵且提升風險管理效能，積極守護民眾資產。且與包含台灣高等檢察署等政府機構合作，利用逾7,400臺中國信託ATM結合智能防詐通報系統，有效打擊詐騙行為，特別頒發「全球最佳偽冒風險管理創新」（Best Fraud Risk Management Innovation, Global）。中信銀行業務也在本屆獲得多項區域級的獎項，法人金融部分，中信銀行應用RPA、電子表單流程設計等數位工具，有效縮短於開戶、授信、開狀、押匯等主要銀行業務作業時效，則囊括「亞太最佳創新銀行」、「台灣最佳創新銀行」兩項大獎。而「跨通路整合數位平台」，整合法人金融網路銀行、行動銀行與銀企直連等線上服務，提升客戶服務體驗，奪下「台灣最佳企業整合金融銀行」。在個人金融方面，中信銀行為實踐普惠金融，運用「分行生態科技平台」，攜手Apple科技，全台分行皆升級個人化智能與支付服務體驗，藉由雙語服務、視障使用者專屬功能等，客戶滿意度高達90%，榮獲「亞太最佳消費整合金融銀行」、「台灣最佳消費整合金融銀行」。另外，推出「i繳費」APP便民服務，民眾可透過網路平台、掃描QR code或條碼完成繳費，獲「亞太最佳支付體驗」、「台灣最佳支付體驗」雙料肯定。同時，攜手台鐵局透過中信銀行「O2O分流平台」整合並導入多元支付工具的「支付金流整合方案」，民眾可透過台鐵局432部自動售票機使用13種行動支付方式，落實城鄉共榮願景，摘下「台灣最佳開放銀行應用程式」。中國信託提供客戶全方位數位金融服務，今年以來已獲得247項國內外大獎肯定，傲視台灣金融業。展望未來，中信銀行表示，將秉持以客戶需求為核心，持續研發金融科技，以穩健的數位力核心競爭力接軌國際，朝「台灣第一、亞洲領先」領導品牌邁進。