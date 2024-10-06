NBA美國職籃季前熱身賽，金州勇士與洛杉磯快艇今（6）日在夏威夷展開對決，本場比賽快艇主將Kawhi Leonard仍舊因傷高掛免戰牌，至於勇士主帥Steve Kerr此戰則讓陣中多達19名球員輪番上陣，而勇士終場則靠著6月才加入到球隊的新同學Lindy Waters III，在外線飆進絕殺三分，終場就以91：90絕殺快艇，灣區大軍也順利收下熱身賽首勝。
勇士休賽季沒留住K湯 新同學Melton此戰頂上先發
金州勇士休賽季沒能成功留下前明星射手「K湯」Klay Thompson，也讓人好奇新賽季誰將頂替他的位置擔綱先發，而今日對陣快艇隊的比賽，勇士主帥Steve Kerr則派出陣中雙核心Stephen Curry、Draymond Green，搭配新加入的後場好手DeAnthony Melton，前場部分則由Jonathan Kuminga和Trayce Jackson-Davis擔綱先發。
本場比賽雙方皆以練兵為主，2隊主力球員上場的時間都不多，勇士隊半場結束時握有53：49領先；但在第三節灣區大軍團隊僅得到16分，快艇三節打完反倒取得71：69些微領先，雙方後續在決勝節上持續拉鋸，比分也呈現緊咬。
而終場前倒數1.6秒時，勇士隊仍以88：90落後，但手握最後一擊機會，這時陣中一哥Curry也不在場上，而新同學Lindy Waters III則是在接獲隊友傳球後，果斷在外線出手，也順利飆進絕殺逆轉三分彈，勇士終場就以1分之差氣走快艇。
勇士Waters飆進絕殺三分 坦言出手後就感覺會進
本場比賽Lindy Waters III表現相當亮眼，全場上場15分鐘，共出手7投5中，皆是命中三分球，得到15分3籃板1助攻1阻攻。賽後Waters接受採訪時也談到自己的壓哨絕殺，他表示：「我這場比賽先前已經命中了幾個三分球，所以我感覺對我來說，籃筐變得越來越大。所以我就是勇敢地去出手，那個絕殺球出手後，我就感覺會進。」
至於2隊球星的表現，勇士一哥Stephen Curry全場8投2中，攻下9分1籃板2助攻，Draymond Green僅得到2分1籃板2抄截，Jonathan Kuminga挹注7分7籃板；快艇方面明星控衛James Harden全場攻下13分2籃板8助攻，中鋒Ivica Zubac貢獻14分6籃板，後衛Norman Powell得到11分。
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金州勇士休賽季沒能成功留下前明星射手「K湯」Klay Thompson，也讓人好奇新賽季誰將頂替他的位置擔綱先發，而今日對陣快艇隊的比賽，勇士主帥Steve Kerr則派出陣中雙核心Stephen Curry、Draymond Green，搭配新加入的後場好手DeAnthony Melton，前場部分則由Jonathan Kuminga和Trayce Jackson-Davis擔綱先發。
本場比賽雙方皆以練兵為主，2隊主力球員上場的時間都不多，勇士隊半場結束時握有53：49領先；但在第三節灣區大軍團隊僅得到16分，快艇三節打完反倒取得71：69些微領先，雙方後續在決勝節上持續拉鋸，比分也呈現緊咬。
而終場前倒數1.6秒時，勇士隊仍以88：90落後，但手握最後一擊機會，這時陣中一哥Curry也不在場上，而新同學Lindy Waters III則是在接獲隊友傳球後，果斷在外線出手，也順利飆進絕殺逆轉三分彈，勇士終場就以1分之差氣走快艇。
勇士Waters飆進絕殺三分 坦言出手後就感覺會進
本場比賽Lindy Waters III表現相當亮眼，全場上場15分鐘，共出手7投5中，皆是命中三分球，得到15分3籃板1助攻1阻攻。賽後Waters接受採訪時也談到自己的壓哨絕殺，他表示：「我這場比賽先前已經命中了幾個三分球，所以我感覺對我來說，籃筐變得越來越大。所以我就是勇敢地去出手，那個絕殺球出手後，我就感覺會進。」
至於2隊球星的表現，勇士一哥Stephen Curry全場8投2中，攻下9分1籃板2助攻，Draymond Green僅得到2分1籃板2抄截，Jonathan Kuminga挹注7分7籃板；快艇方面明星控衛James Harden全場攻下13分2籃板8助攻，中鋒Ivica Zubac貢獻14分6籃板，後衛Norman Powell得到11分。