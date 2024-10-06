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美國職棒大聯盟季後賽分區系列賽首戰，洛杉磯道奇隊以7：5戰勝聖地牙哥教士隊，道奇隊日籍球星大谷翔平單場5支2，敲出一發追平3分砲，灌進3分打點，幫助道奇隊結束季後賽6連敗。球隊先發投手山本由伸發揮不佳，他也鼓勵對方，認為對方將會盡力調整，打線也將延續今晚的氣勢，努力贏得下一場比賽。道奇隊最近兩年在季後賽苦吞6連敗，包括2022年分區系列賽對教士隊吞下的3連敗，不過今天大谷翔平稱職扮演打線核彈頭，在球隊第2局落後時敲出3分砲扳平戰局，讓主場陷入沸騰，道奇最終也後來居上以7：5逆轉取勝。大谷翔平賽後表示：「這場比賽的氛圍很熱情、也讓人興奮，真的是很棒的一場比賽。」而談到第2局棒打教士王牌Dylan Cease ，大谷直言對方「是一位非常出色的投手，也是大聯盟中最好的投手之一」，而且整場沒有投出太多的失投球，非常難打，直言自己很幸運。今天道奇隊先發是26歲的日籍投手山本由伸，他本場的表現並不好，主投3局被敲5支安打、失掉5分，還好打線發揮不錯，全場共敲出10支安打得到7分，道奇才驚險在主場拿下首勝。大谷賽後談及山本由伸今天投球的表現時說，「我認為系列賽的第一場比賽總是不容易，由伸應該會對這樣的結果感到很失望，但我認為他會努力做出調整。我們能夠贏得這場比賽非常重要，這是系列賽第一戰，而且對手是一支偉大球隊。」大谷也強調，今天的勝利只是開始，「我們都很高興能夠贏得第一場比賽，希望明天能延續這種氣勢，打出好表現，這將會為我們帶來好結果。」道奇隊主帥Dave Roberts則認為在壘上有人時，山本由伸的一些習慣和球路可能被對手給掌握到了，因此之後可能需要針對這方面研究、調整。至於山本之後還有無機會在第5戰先發？Roberts表示若這個系列賽打到這個階段，肯定有機會讓他再次先發。