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總統賴清德昨日於國慶晚會致詞時提及，最近鄰居中華人民共和國10月1日剛過完75歲生日，而再過幾天，中華民國就要過113歲生日。因此就年紀來說，中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的「祖國」，此番話也引發熱議。對此民進黨立委林俊憲今（6）日表示，總統賴清德的用意很簡單，就是將中國的對台政治修辭「除魅」，點出事實的不合理之處，拆解中國宣傳話術，用中國創造的話術來反問中國，就是他的戰法。「竟敢用我的咒語對付我？」林俊憲說，這就是賴清德的戰法，提及75歲的中華人民共和國，當然不可能是113歲中華民國的「祖國」，光是點出這個事實，就讓不少人跳腳，但有說錯嗎？沒有，這就是最弔詭之處，也是最巧妙之處。林俊憲認為，這番談話事前是經過精心設計，包含上次專訪談瑷琿條約中俄領土爭端，賴的用意很簡單，就是將中國的對台政治修辭「除魅」，點出事實的不合理之處，拆解中國宣傳話術。至於這些話為什麼必須由總統來講？林俊憲說，上次提及瑷琿條約變成國際話題，甚至引出俄國官方回應，國慶晚會的談話，也馬上有外媒報導，賴清德在爭的，其實是兩岸關係和台灣主權論述的國際話語權。林俊憲說明，從前總統蔡英文任內，確立了四個堅持、互不隸屬的基調，現在交棒到賴清德，接著要把這套主張推向國際舞台，不再由中國主導兩岸議題。而中國在對台宣傳上，最常使用「自古以來」跟「不可分割」兩大修辭，如今都被賴清德拆解完畢，根本不符史實。林俊憲說，接著就看中國會如何回應，尤其中華民國存在的事實，直接涉及中共建政合法性的問題，會不會像上次提到俄國就裝死？稱用中國創造的話術來反問中國，「這就是賴清德的戰法！」