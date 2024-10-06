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周二（10月8日）正式進入節氣「寒露」，氣溫開始下降，日夜溫差大，可以明顯感覺到涼意，但有5個生肖運勢爆棚，國際天星命理風水專家邱彥龍分析，生肖屬鼠的人，幸運之神將向你靠攏，順應大環境跟趨勢走，會為你帶來財富；屬龍者有偏財運；屬兔的朋友則是正財運不錯，生肖屬牛者擁有的是事業財；屬羊的則會找到新的投資項目。屬羊的朋友，在這段期間有偏財運，事業會迅速進展，有新的投資項目，甚至得到子女的協助，只是溝通上比較容易搖擺不定，變來變去，可能要白花不少錢出去。屬牛的朋友，在這段期間擁有事業財，助人助己，跟客戶、合夥人或另一半都是互為貴人，容易在朋友或團體中擁有名氣，成為焦點，但切記財不露白，要低調行事，並且行動迅速，拖延會壞事。屬兔的朋友，在這段期間擁有事業財與正財運，容易成為關注的焦點，要以智慧來溝通與處理事情，同時，金錢上要盡可能的清楚乾淨，不要人家欠你或你欠人家都不好，要達到平衡，才不會影響名聲，這段時間容易得到感情關係帶來的錢財，或幫助客戶而得來的財富。屬龍的朋友，在這段期間擁有偏財運，容易獲得名氣，只要遵循自我的規畫進行，工作與財運都能加分，並且擁有幸運之神眷顧，但切記用智慧理財，才不會當個過路財神！屬鼠的朋友，在這段期間順應大環境趨勢，會擁有大財，只是錢財進來得會有點延遲。幸運之神向你靠攏，名氣大漲，切記說話要思考一下，不要太快，以免禍從口出。