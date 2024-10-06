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▲行人專用號誌結合LED動態圖像，宣傳在地特色兼顧行人通行安全。（圖／桃園市政府提供）

桃園市為迎接中華民國國慶，連續兩年推出國慶月活動，透過跨局處合作，讓十月份的桃園充滿國慶氛圍。桃園市政府交通局本月於市府廣場前縣府路口交通號誌秀巧思，陪伴行人安全通行的行人專用號誌小綠人手中多了一項「裝備」，讓小綠人拿著飄揚旗幟；桃園市長張善政今（6）日也曝光，今年的國慶升旗典禮，市府將邀請讓桃園閃耀國際的棒球小將們領唱國歌。桃園市政府交通局長張新福表示，除了小綠人揮舞旗幟外，行人紅燈時，「小紅人」也會高舉旗幟歡呼，最上面的訊息跑馬燈則同步顯示今年桃園市府國慶月主題—「光輝國慶 閃耀桃園」的字樣，更有國慶煙火畫面做為彩蛋。張善政今也在臉書釋出棒球小將熱血練球影片，他提及，有一群桃園的孩子，懷抱著對棒球的熱情與夢想，日復一日接受著最嚴格的訓練，2024年是豐收的一年，在國際棒壇一場又一場的精彩好球，讓青天白日滿地紅的中華民國國旗被世界看見。張善政說，今年的國慶升旗典禮，市府將邀請讓桃園閃耀國際的棒球小將們領唱國歌，一起慶祝這得來不易的驕傲，雙十國慶邀請大家一起到中原文創園區，為傑出的桃園孩子、為國旗喝采，祝福「中華民國生日快樂」。