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▲寒露適合養生，可吃螃蟹、銀耳、蓮子、山藥、蓮藕、菊花等。（圖／記者金武鳳攝，2024.9.5)

周二（10月8日）節氣進入寒露，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，寒露將至，溫度漸降，季節轉換正是檢視自我的最佳時機，適合搬家、轉換居住、營業地點、裝修等變動，同時，白露和寒露都是天地自然補財庫的好時節，可以到廟裡走走為自己呈疏補庫。另外，寒露也適合養生，多吃銀耳、蓮子、山藥、蓮藕、菊花、螃蟹，可以潤肺、健脾胃、補益肝腎。邱彥龍指出，寒露期間木星開始逆行，要一直持續到明年2月4日，但還好有吉星加持，政府可能會推出多項福利政策，幫助工商界推進與擴張。個人方面，積極採取行動者，可得貴人相助，讓自己的傑出表現帶來財富跟名望，但切記對事勿太糾結、計較。可多穿白色、綠色、藍綠色、灰色的服飾，擺設「Z字型、長方形、四方形」的幸運物或配戴老鷹、閃電等圖騰，飾品方面可戴祖母綠、翡翠、珍珠、鑽石等，可增加財運、貴人運跟考試運。邱彥龍提到，寒露期間這16天，火星刑太陽，在10月8至20日之間警方會持續抓捕僵屍煙彈、毒品以及暴力份子，毒販跟黑道份子要格外注意。另外，這16天對於突然降臨的名望與榮耀，先別高興太早，恐怕會伴隨金錢損失，並帶來恥辱，甚至會替自己帶來疾病、煩惱和痛苦，感覺被惡作劇，並且是那種帶有言語與肢體暴力傾向的惡作劇。這段時間要注意手腳受傷、精神問題、還有小心被狗、貓及大型動物攻擊、咬傷；政治人物、誇張好辯、不可靠的人以及用秘術騙人者恐怕會在檯面上被肆無忌憚的抨擊，並產生言語交鋒。水瓶座、雙子座、天秤座相對幸運，可以得到有權勢的朋友幫助，甚至升官，另外天蠍座、天秤座、摩羯座、雙魚座、金牛座等5星座，獲幸運之神眷顧，財富會有所增長。寒露期間身體要注意的部分，包括肝臟、胰臟、痛風、筋膜炎、糖尿病、中風、心臟疾病、神經系統、頭痛、精神錯亂、呼吸困難、荷爾蒙失調、肌肉發炎、性病、急性發燒、感冒、新冠、病毒感染、視力問題、腫瘤、免疫系統問題等，還有記憶力衰退。寒露期間最旺的星是木星、火星跟海王星，邱彥龍指出，這會特別有利於淡海漁業、船務業、運輸業、飲食業、化學產業、油業、酒業、宗教玄學等靈性產業、司法界、銀行、金融保險、證券業、醫藥業、內外科醫生、醫美、軍火商等，同時，黃金在這段期間也看旺。最後，邱彥龍引用《易林·豫之小過》卦：「李華再實，鴻卵降集；仁德以興，陰國受福。」來說明寒露期間，需要智慧與知識當作基石來處理面對問題，並將正能量傳承下去，固然有外來的侵擾，也可以相安無事。