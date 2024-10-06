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國慶晚會昨天在台北大巨蛋落幕，其中，總統賴清德致詞時提及，就年紀來說，中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的「祖國」惹議。對此，國民黨智庫副執行長凌濤痛批賴「形同剛愎的鬥雞」，國慶晚會就這麼嗆辣，「國慶演說會不會擦槍走火？」賴清德在致詞時指出，中華人民共和國在10月1日剛過完75歲生日，但中華民國就要過113歲生日，因此「中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國」，而中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國，強調要祝賀中華人民共和國生日快樂，勿用祖國二字。對此，凌濤認為，賴清德身為中華民國總統，這次演說氣度格局有三大不足。首先，賴清德跳過唱國歌及國旗歌環節，看不到身為元首對於中華民國的尊敬與愛護，不禁想問，賴清德到底是哪一國元首？上午還由總統府出面發言駁斥，綠營幹事長等立委回擊「不唱國歌」造謠，是完全自我打臉。凌濤續指，國民黨衷心歡迎賴清德拋棄過去台獨主張，一起認同中華民國，然而明明全民齊心歡祝中華民國113年生日快樂，然而賴清德在國慶致詞硬是要提「中華人民共和國」及「祖國論」挑起政治對抗、兩岸紛爭，簡直是來生日會引戰，絲毫不見賴清德身為中華民國總統的格局，只看到一個「鬥」字。凌濤認為，比起蔡英文總統出席前幾年的台南、桃園、新竹國慶會，待的時間與致詞，可能讓國人越來越擔心民進黨，一個尚且在國慶場盡量克制、一個卻形同剛愎的鬥雞，難怪已有人擔心，國慶晚會就這麼嗆辣，「國慶演說會不會擦槍走火？」恐怕我們國安團隊要嚴陣以待。