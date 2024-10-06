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▲郭彥均已經以《超級總動員》第5度入圍金鐘獎，然而前4次都陪榜。（圖／郭彥均 臉書）

▲郭彥均自爆因為開車時「路怒症」發作，導致和老婆吵架。（圖／郭彥均 臉書）

綜藝節目《WTO姐妹會》 將從16日起調整到晚間10點首播，主持人莎莎和郭彥均今（6）日接受媒體採訪。正好莎莎和郭彥均今年分別以不同節目入圍第59屆金鐘獎，兩人分享了入圍的心情，其中已經槓龜4次的郭彥均坦言希望得獎1次就好，還笑說女兒自己要求要一起走紅毯，不過說起家庭生活，郭彥均大聊起前一天剛跟老婆吵架的故事，然而並未獲得共鳴，讓他直呼：「當爸爸的人才會懂！」莎莎和郭彥均分別以《嗨！營業中》和《超級總動員》入圍第59屆金鐘獎的「益智及實境節目主持人獎」以及「兒童少年節目主持人獎」，其中郭彥均已經是第5度以同個節目入圍，陪榜了4次都槓龜，讓他直言雖然入圍真的很開心也很幸運，但就希望可以得獎「這麼一次就好」，今年他也將帶女兒一起出席典禮，還在考慮要不要一起走紅毯；莎莎則表示因為跟浩子、張立東等人在節目中的人設是樹懶家族，笑說紅毯造型可能會走樹懶風格，她可能會扮演樹幹，莎莎直言入圍的對手每個都很厲害，有些都是自己都覺得很好看的節目，所以有入圍就很開心了，兩人也期待《WTO姐妹會》有朝一日也能得到金鐘門票，讓他們可以帶著新住民們一起走上紅毯。郭彥均提到女兒後開始大聊爸爸經，感嘆自己已經忘了沒有小孩的日子是怎麼樣的，因為有了孩子以後有各種事情要煩惱，幾乎沒有自己的時間，以前常常一起出去玩的朋友們如今都已經失聯，他用「單行道」來形容生孩子這件事：「沒得回頭，也沒有人會救你」，笑說每次錄影時最開心，因為可以釋放負能量。郭彥均還自爆自己前一天才剛跟老婆吵架，因為他在開車的時候有「路怒症」，在遇到三寶忍不住罵出聲後，被女兒和老婆說太兇，讓他整個失控於是開始冷戰，雖然兩人已經和好了，但今天早上都還看到老婆在冰敷哭腫的雙眼。郭彥均認為自己發洩情緒的時候，母女都沒有站在自己這邊，感到很孤獨，有種被整個世界遺棄的感覺，自嘲很像「計程車司機」，被記者質疑「太容易走心、太弱了吧！」郭彥均則委屈直呼：「爸爸們才會懂！」