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▲知名電競直播主Toyz（劉偉健）因涉嫌販賣大麻菸彈，遭法院判刑4年2個月定讞，5月正式入獄。（圖／Toyz IG）

▲蹦闆透露，「拾汣茶屋」會虧錢的最大原因就是毛利很低、杯數很多。（圖／蹦闆IG）

▲蹦闆花150萬加盟Toyz（劉偉健）的飲料店「拾汣茶屋」，在台中開分店。（圖／翻攝蹦闆IG）

知名電競直播主Toyz（劉偉健）因涉嫌販賣大麻菸彈，遭法院判刑4年2個月定讞，5月正式入獄，至今已過將近5個月，他和網紅好友「蹦闆」共同創立的飲料店「拾汣茶屋」似乎生意也受到影響，日前蹦闆特別去巡視店面，透露Toyz因為希望大家買到最便宜的茶，一杯飲品的利潤很低，導致不斷虧錢，要大家多去支持，「不然我們店就要收掉了。」蹦闆在IG發文曬出一段影片，只見他到「拾汣茶屋」巡視，被問到最賺錢的副業也坦言：「我沒認真算過，但絕對不是飲料店，飲料店目前是虧錢。」他坦言會虧錢的最大原因就是毛利很低、杯數很多，「最便宜的一杯只要20元，因為當初Toyz的概念就是希望大家買到最便宜的茶。」儘管飲料店目前持續虧錢，他也霸氣喊：「虧了我就繼續開。」被問到最賺錢的副業為何，蹦闆也大方回答就是酒店，一個月能夠為他賺到150萬至200萬，卻也坦率承認：「但是都被我喝光了！」他還計畫想開火鍋店，儘管競爭激烈，但他相信各行各業都有賺錢、不賺錢的，只要他認真做，到哪都能佔有一席之地，「只要做得好就不怕。」他也補充，接下來還會開設錶行。事實上，Toyz入獄前還特別送出「道別禮」，表示想請全台灣2300萬人喝一杯飲料，秀出QR Code，只要登入「拾汣茶屋」網站註冊會員，就能免費兌換一杯飲料，期限到他出獄為止，不僅要感謝喜歡他的粉絲，也希望能與不喜歡他的人和解，在他入獄後，韓國人氣女團ITZY來台開唱，隊長禮志還在限時動態曬出「拾汣茶屋」的飲品，當時也曾掀起熱議，還被網友笑虧：「椅又贏。」