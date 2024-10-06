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▲立法院長韓國瑜參加惠中寺落成啟用，笑說手拿綵球太開心，差點喊出「中華民國生日快樂」。（圖／記者金武鳳攝，2024.10.6)

▲心保和尚贈星雲大和尚法像給新惠中寺，由覺居法師受贈。（圖／記者金武鳳攝，2024.10.6)

▲佛光山惠中寺落成啟用 ， 盧秀燕說：見證惠中寺30年來嘉惠台中。（圖／記者金武鳳攝，2024.10.6)

▲新惠中寺是一棟地下3層，地上12層建築，端嚴宏偉。（圖／記者金武鳳攝，2024.10.6)

歷時12年興建的佛光山新惠中寺，6日舉辦落成啟用暨佛像開光大典，佛光山寺住持心保和尚、立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕等人親臨剪綵，逾三千名諸山長老、各界代表及護法信眾，共同見證歷史一刻。心保和尚開示，感謝眾人因緣成就，新惠中寺才能端嚴落成；佛法是家，惠中寺也是家，歡迎到惠中寺增加力量、福緣，惠中寺是弘揚人間佛法，自我提升成長的好場所。位於西屯區福元街的新惠中寺，今日舉辦落成開光大典，嘉賓雲集；上午10時許，由惠中寺總住持覺居法師親自迎接立法院長韓國瑜及市長盧秀燕到場，另慷慨贈地的寶成集團創辦人蔡其瑞夫婦也蒞覽臨觀禮。典禮由大鼓團及敦煌舞蹈精彩表演揭幕序幕，接著是心保和尚帶領眾人聯手剪綵，場面熱絡喜悅，立法院長韓國瑜笑說，手拿綵球時，太開心，差點誤以為是在國慶晚會而喊出「中華民國生日快樂」。韓國瑜致詞肯定惠中寺在大台中弘法30年，是信眾心靈依託。尤其在覺居法師領導下，除了宗教外，更致力於大愛事業，照顧弱勢，很了不起，完全符合人間佛教精神。他祝福新惠寺落成啟用後，有更多信徒在這裡獲得心靈歸宿，心靈沈澱和成長。市長盧秀燕則細數她和惠中寺30年的特殊因緣；她說，30年前佛光山開山祖師星雲老和尚說要在台中弘法、照顧民眾，那時選定的地點是在中華路。而她也是在30年前開始從政，選定的服務處就在中正路，所以30年來，她見證佛光山惠中寺的前身一路成長到現在，帶給台中市善的力量，也推動佛陀精神，包括安定人心及弘揚佛法、照顧弱勢及救難濟眾，哪裡有災難，佛光山永遠第一個到場。盧秀燕表示，有一項調查顯示，台中是六都最宜居城市，她認為是因為台中市有佛光山惠中寺能安定人心，積極推動文化、公益與教育。所以她代表市民來道賀也道謝，她引用開幕式中舞龍舞獅中的賀詞，推崇新的惠中寺開光落成能「嘉惠市民，讓台中更好」。。新惠中寺於12年前胡志強市長任內規劃興建，歷時三任市長，前後長達12年才落成啟用，是一棟地下3層，地上12層建築，地下樓有停車空間及齋堂，1樓人間廣場矗立8支精緻浮雕柱，正門前的廣場可作為市集及各種展演所用。至於2樓為美術館及兒童美術館，3樓是大雄寶殿，4樓為圖書館，5樓是可以容納近800人的國際會議廳及禪堂，6樓為人間大學，住宿區位於7樓至11樓。7樓戶外心經池則可作為禪修經行之處，9樓設有適合滌心洗塵的茶堂。完備的設施和建築，充分展現人間佛教以人為本、建構社會和諧，以慈悲、智慧，教化人間的特質。在護法信徒和義工凝心聚力的共同努力下，惠中寺舊址興辦了各種慈善和藝文活動，例如，寒冬送暖、臘八粥結緣及未來與希望系列講座等等，二十年來，已成為台中重要的文教中心。新惠中寺由於空間規劃及設備更臻完善，相信未來一定能以過去三十年弘法經驗，再度凝聚中部地區所有信眾的力量，讓文化、教育、藝術蓬勃發展，再創弘法新里程碑。