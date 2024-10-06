我是廣告 請繼續往下閱讀

不少民眾都喜歡到日本旅遊，不過近來日本黴漿菌肺炎感染人數在短時間內急劇上升，尤其東京都感染患者數頻頻創下歷史新高，甚至有診所發現，部分感染患者已經對抗生素產生抗藥性。黴漿菌肺炎的主要症狀為發燒與咳嗽，日本政府也呼籲民眾勤洗手，若有長期咳嗽等症狀，應及早就醫。綜合日本放送協會（NHK）、東京放送電視台（TBS）等日媒報導，東京都3日公布數據，截至9月29日當周，都內25家醫療機構一共通報74名黴漿菌患者，比起前一週增加了5.7%，平均每間醫療機構的黴漿菌患者數已達到2.96人，繼上一周再度創下歷史新高。另據日本國立感染症研究所統計顯示，9月16至22日當周，日本全國500家定點醫療機構的黴漿菌患者人數平均為1.48人，已經連續4週增加，且是過去10年來同期最多。若以都道府縣來看，以福井縣3.33人為最多，其次則是東京都、岐阜縣的2.8人、茨城縣2.69人、大阪府2.61人、廣島縣2.55人、青森縣及埼玉縣各2.50人、愛知縣2.47人。據報導指出，黴漿菌肺炎是由細菌引起的感染性疾病，主要見於兒童。黴漿菌肺炎會透過打噴嚏或咳嗽等飛沫傳播，引起發燒、咳嗽、疲勞和頭痛等症狀。在某些情況下，咳嗽甚至會持續數週。若是輕微症狀可能可以自行恢復，但有些患者因肺炎惡化或高燒衰弱需住院，甚至少數情況下可能引發腦炎。尤其在感染初期，症狀可能僅限於發熱，無咳嗽，這使得診斷變得更為困難。由於東京的黴漿菌肺炎患者數近來持續增加，位於杉並區的一家小兒科及內科診所內，當有患者表示出現發熱或咳嗽等症狀，因而被懷疑感染黴漿菌肺炎時，將會進行採血、X光及PCR檢測以確認是否感染。該診所透露，從今年4月至10月2日，診所已經為142名患者進行了PCR檢測，共有83人感染黴漿菌，其中有13人感染的黴漿菌已經對抗生素產生抗藥性。該診所院長田村剛表示，自7月的學期結束以來，小學生患者數量急劇增加，7月中旬盂蘭盆節假期結束後病例數稍降，但9月初開始患者人數又增加，包括成人及學齡前兒童也受感染。他強調，這是他開設診所以來首次遇到如此多的患者，數量堪稱是前所未有。田村剛表示，由於黴漿菌肺炎的主要特徵是長期性的咳嗽，即使用藥也不太能緩解，更棘手的是，感染初期往往只有發燒、沒有咳嗽，因此醫生難以診斷。日本黴漿菌協會理事、杏林大學教授皿谷健分析認為，這次感染擴大的原因，可能與去年行動限制解除後，民眾對手洗、佩戴口罩等防護措施的鬆懈有關，因為在新冠肺炎疫情期間，黴漿菌病例不多，但隨著2023年解除防疫限制，感染迅速擴散，除了兒童，成人在家庭中被感染的情況也日益增多。