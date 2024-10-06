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▲服部幸應4日在學校倒下，緊急送醫後宣告不治，享壽78歲。（圖／hattoriyukio_ch X）

▲曾和服部幸應多次合作的木村拓哉發聲哀悼：「服部老師，一路好走。」（圖／木村拓哉IG）

▲服部幸應（右）1977年起擔任服部營養專門學校的校長，以推廣飲食教育為己任，備受外界敬重。（圖／hattoriyukio_ch X）

日本知名料理評論家服部幸應，曾在1990年經典料理節目《料理鐵人》中擔任解說員。不料本月4日卻傳出驟逝消息，享壽78歲，曾和他多次合作的日本天王木村拓哉也於昨（5）日在IG發聲哀悼。根據日媒報導，服部幸應4日在任職的東京澀谷服部營養專門學校昏倒，緊急送醫後仍宣告不治，享壽78歲，消息傳出後令各界震驚不已。服部幸應曾與多位知名藝人合作，因參與以木村拓哉為首的節目《SMAP×SMAP》、《愛的圍裙》而廣為人知。如今傳出離世消息，木村拓哉昨日在IG限時動態上悲痛寫下：「服部老師，一路好走。」服部幸應1977年起擔任服部營養專門學校的校長，長期致力於日本飲食教育，2015年榮獲法國總統頒授「法國榮譽軍團勳章」，2020年因培育大量飲食產業人才，以及在農林水產省的食育推進會議中擔任委員等功績，榮獲日本政府頒發旭日小綬章。