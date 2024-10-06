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▲高市府教育局長吳立森到多所學校了解颱風後校園清理，各級學校均將於週一10/7恢復正常上放學。（圖／高市府教育局提供）

山陀兒颱風挾帶強風豪雨侵襲高雄，高市各學校災情主要集中在校園內外大量樹木被強風吹倒，部分校舍亦遭受不同程度的損壞，對學校安全與通行造成困難。高市府教育局指出，至昨（5）日為止，全市197所嚴重受災學校，所有學校在校長與全校同仁、家長志工等全力動員復原，進度持續推進中。現階段學校仍在進行傾倒樹木移除、環境整理與建築設備等檢修。高市府也調度工務單位與專業人員全面投入，同時也獲得來自外縣市的大力支援，迅速加速復原進度。高市府教育局表示，特別感謝來自台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、嘉義縣、嘉義市與台南市共計50組支援團隊協助此次復原作業，這些團隊在過去3天內協助進行大量的倒樹清理等工作，為高雄市災後復原貢獻了寶貴的力量。高市府教育局長吳立森今（6）日到三民區民族國小、楠梓國中、楠梓國小等多所學校，了解颱風後校園清理；不少學校校園、通學步道清理完成。根據目前的評估，各級學校均將於週一10/7恢復正常上放學。對於少數復原較慢的學校，教育局將持續督導跟進，並適時提供訊息予家長和師生知悉。