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▲一沐日已經在10月份更換菜單，超人氣的竹香系列走入歷史，接班者為糯香系列，但卻有不少粉絲難以接受新口味。（圖／翻攝一沐日臉書）

主打將台灣傳統古早味融入手搖飲的品牌一沐日，憑藉「逮丸奶茶、粉粿奶茶」等品項爆紅，成為排隊名店。不過近期卻有饕客發現，店家的茶味與過往的味道不同，一問之下才得知「茶葉」原料有進行更換，經典竹香系列已經成為歷史，因此在一沐日官方各大社群上，也出現一票粉絲反映「新品味道真的不行！」一沐日官方在9月份於各大社群上公告，「將在9月30日畢業，準備走入歷史」，隨後在10月開始接班的則是「」，為主打糯米香氣的新品。不過最近在Threads上，卻有民眾抱怨一沐日的手搖飲料味道變化很大，回店家詢問才得知「茶葉原料已經更換」，而這杯新品的味道也讓他難以接受，一沐日官方更出現大批粉絲留言懇求，「新品糯香跟以前竹香真的沒得比」、「還我竹香茶拜託了」、「竹香翡翠什麼時候要回歸，糯香真的不行」、「之前一天一杯竹香翡翠奶茶，今天要點以為只是改名糯香，結果只喝了一口……現在剩下的在冰箱，不知道拿它怎麼辦」。事實上，一沐日品牌創始於2012年，從台中開始發跡，隨後逐步在全台灣展店，更在2018年將事業版圖擴展到越南，2020年時間台北分店也成立。一沐日主打以茶道精神打造的台灣味手搖飲，將台灣經典的粉粿、仙草、草仔粿製作成配料融入現代手搖，締造出新奇滋味，從去年網路聲量就一直名列前茅，近期更換茶葉配方也再度成為熱門話題。