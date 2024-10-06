主打將台灣傳統古早味融入手搖飲的品牌一沐日，憑藉「逮丸奶茶、粉粿奶茶」等品項爆紅，成為排隊名店。不過近期卻有饕客發現，店家的茶味與過往的味道不同，一問之下才得知「茶葉」原料有進行更換，經典竹香系列已經成為歷史，因此在一沐日官方各大社群上，也出現一票粉絲反映「新品味道真的不行！」
一沐日「貓咪味」走入歷史！粉絲一喝搖頭：還我竹香
一沐日官方在9月份於各大社群上公告，「竹香系列將在9月30日畢業，『喝起來跟貓一樣的味道』準備走入歷史」，隨後在10月開始接班的則是「糯香系列」，為主打糯米香氣的新品。
不過最近在Threads上，卻有民眾抱怨一沐日的手搖飲料味道變化很大，回店家詢問才得知「茶葉原料已經更換」，而這杯新品的味道也讓他難以接受，一沐日官方更出現大批粉絲留言懇求，「新品糯香跟以前竹香真的沒得比」、「還我竹香茶拜託了」、「竹香翡翠什麼時候要回歸，糯香真的不行」、「之前一天一杯竹香翡翠奶茶，今天要點以為只是改名糯香，結果只喝了一口……現在剩下的在冰箱，不知道拿它怎麼辦」。
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一沐日官方在9月份於各大社群上公告，「竹香系列將在9月30日畢業，『喝起來跟貓一樣的味道』準備走入歷史」，隨後在10月開始接班的則是「糯香系列」，為主打糯米香氣的新品。
不過最近在Threads上，卻有民眾抱怨一沐日的手搖飲料味道變化很大，回店家詢問才得知「茶葉原料已經更換」，而這杯新品的味道也讓他難以接受，一沐日官方更出現大批粉絲留言懇求，「新品糯香跟以前竹香真的沒得比」、「還我竹香茶拜託了」、「竹香翡翠什麼時候要回歸，糯香真的不行」、「之前一天一杯竹香翡翠奶茶，今天要點以為只是改名糯香，結果只喝了一口……現在剩下的在冰箱，不知道拿它怎麼辦」。