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大谷翔平這次的甩棒你給幾分？在今天美國職棒大聯盟國聯分區系列賽G1，洛杉磯道奇隊球星大谷翔平在第2局敲出3分砲，幫助球隊追平比數，最終以7：5取勝。他在該局開轟後，雙手用力將球棒丟出，甩出美麗的棒花，結合前一球自打球襲身，更增添這史詩一擊的故事性，讓球迷津津樂道。此役2局下兩出局的情況下，大谷翔平上場打擊，面對教士王牌強投Dylan Cease，在兩壞球時他猛力一揮，但形成自打球，被擊中腿部，也立刻在場上露出痛苦的神情，無奈苦笑。不過下一球，球路偏高，他就不客氣的直接掃上右外野看台，形成一發3分砲。這是大谷翔平MLB生涯的季後賽首戰，因此本場比賽吸引很多球迷關注，在開轟後他們也興奮地留言道：「在自打球後，我就感覺這投手要完蛋了」、「不愧是偶像們的偶像」、「大谷翔平是這個宇宙最佳的棒球員」、「全世界的棒球迷值得看到季後賽的大谷翔平」。也有球迷討論大谷翔平這次開轟後霸氣的甩棒動作，大聯盟官網直接發文稱這是「史詩般的甩棒」，畢竟過去我們很少看到大谷翔平如此情緒化的動作，他雖對比賽很有激情、但也十分尊敬對手，這次的情緒釋放，可以看出他有多投入這場比賽之中。