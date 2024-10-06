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▲實境節目《艾嘉食堂》買下韓國《尹食堂》版權，由王牌製作人B2打造，張艾嘉、楊祐寧、柯佳嬿、王大陸領銜演出。（圖／泰坦星文創影視提供）

▲陸元琪興奮透露兒子是《艾嘉食堂》的工作人員之一，為對方感到驕傲。（圖／陸元琪IG）

實境節目《艾嘉食堂》買下韓國《尹食堂》版權，由王牌製作人B2打造，張艾嘉、楊祐寧、柯佳嬿、王大陸領銜演出，受到高度關注，昨（5）日首播，女星陸元琪難掩激動情緒，發文直呼：「我忍了一年半！」原來她的兒子袁義是幕後人員，全程拍攝都不能走漏風聲，讓陸元琪憋得十分辛苦，「終於可以說出來！」陸元琪昨日在IG興奮發文直呼：「我忍了一年半，等待了一年半，終於可以看到了！終於可以說出來那些日子我有多想念我兒子了。」她透露不記得兒子袁義跟著製作團隊去蘇梅島多久，感覺就像是已經去了半年以上，「我太想他了。」她強調，這是兒子第一次參加那麼厲害的製作團隊，「竟然還給我進了導演組，媽咪我真是談到開心。」陸元琪回憶兒子要出發去蘇梅島的當天，她好奇問東問西，但兒子就是答不出個所以然，總是回答她：「這是商業機密。」如果一切終於明朗，「節目要上了，我感動到像是抱了孫子似的是怎麼了？」話鋒一轉，她也自己解答：「其實我知道怎麼了，因為金義的外婆跟阿姨本來也一直期待看到節目的播出，今天她們在天上一定也很開心跟驕傲。」陸元琪最後感謝公司也感謝張艾嘉對兒子的照顧，貼文一出，節目製作人B2也特別留言：「謝謝。」讓陸元琪感動直呼：「孩子的爸爸如果看到他的金義這麼棒了，一定也很感謝老闆的。」而《艾嘉食堂》首集播畢，在片尾字幕上也出現助理導演袁義的字樣。