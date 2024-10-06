日職全壘打王將缺陣12強！日職養樂多燕子重砲「村神」村上宗隆，本季敲出33轟，穩居日職全壘打王寶座，但近日卻在最後一場例行賽，被自打球擊中後退場。日本媒體報導指出，村上宗隆出現右腳骨折傷勢，至少需要2至3個月休養，確定無緣參加年底舉辦的世界12強賽，他在2023年的經典賽中，曾在四強賽敲出再見二壘安打，幫助日本奇蹟逆轉墨西哥。
單季33轟穩居全壘打王 例行賽全勤出賽
養樂多重砲手村上宗隆，在昨（5）日交手廣島鯉魚隊的比賽中，因為自打球擊中右腳，在比賽中提前退場。結果，根據日本媒體《Full-Count》今（6）日報導指出，檢查結果為右腳拇趾的末節骨骨折，預計至少休養2至3個月，因此確定會缺席11月的世界棒球12強賽。
雖然養樂多隊本季戰績慘澹，目前143場例行賽打完，僅以62勝77敗4和，排在中央聯盟爐主。不過村上宗隆的全壘打產量依然驚人，本季累積敲出33轟，位居中央聯盟最多，距離排名第2位的岡本和真，有6轟的差距，且雙方都已打完例行賽，因此村上宗隆確定將是中央聯盟的全壘打王。
報導也指出，村上宗隆原本被看好是日本隊第4棒的人選，但如今卻可能連出席都有難度。回顧村上宗隆在國際賽上的表現，最經典的當數2023年經典賽四強戰，由於日本隊的前段賽程中，村上宗隆因為表現不佳，而被球迷笑稱從「村神」變「村民」。然而，交手墨西哥時，他在9局下一棒敲出逆轉戰局的再見安打，也讓日本隊的傳奇得以續寫。
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養樂多重砲手村上宗隆，在昨（5）日交手廣島鯉魚隊的比賽中，因為自打球擊中右腳，在比賽中提前退場。結果，根據日本媒體《Full-Count》今（6）日報導指出，檢查結果為右腳拇趾的末節骨骨折，預計至少休養2至3個月，因此確定會缺席11月的世界棒球12強賽。
雖然養樂多隊本季戰績慘澹，目前143場例行賽打完，僅以62勝77敗4和，排在中央聯盟爐主。不過村上宗隆的全壘打產量依然驚人，本季累積敲出33轟，位居中央聯盟最多，距離排名第2位的岡本和真，有6轟的差距，且雙方都已打完例行賽，因此村上宗隆確定將是中央聯盟的全壘打王。
報導也指出，村上宗隆原本被看好是日本隊第4棒的人選，但如今卻可能連出席都有難度。回顧村上宗隆在國際賽上的表現，最經典的當數2023年經典賽四強戰，由於日本隊的前段賽程中，村上宗隆因為表現不佳，而被球迷笑稱從「村神」變「村民」。然而，交手墨西哥時，他在9局下一棒敲出逆轉戰局的再見安打，也讓日本隊的傳奇得以續寫。