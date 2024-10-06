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日職全壘打王將缺陣12強！日職養樂多燕子重砲「村神」村上宗隆，本季敲出33轟，穩居日職全壘打王寶座，但近日卻在最後一場例行賽，被自打球擊中後退場。養樂多重砲手村上宗隆，在昨（5）日交手廣島鯉魚隊的比賽中，因為自打球擊中右腳，在比賽中提前退場。結果，雖然養樂多隊本季戰績慘澹，目前143場例行賽打完，僅以62勝77敗4和，排在中央聯盟爐主。報導也指出，村上宗隆原本被看好是日本隊第4棒的人選，但如今卻可能連出席都有難度。回顧村上宗隆在國際賽上的表現，最經典的當數2023年經典賽四強戰，