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▲李珠珢日前刪除精選動態，最近又被發現追蹤人數歸零。（圖／李珠珢 IG）

▲台灣粉絲紛紛敲碗李珠珢也來台發展。（圖／李珠珢 IG）

KBO韓國職棒起亞虎啦啦隊員李珠珢，憑藉「三振舞」大爆紅，她在7月時來台灣參加富邦悍將主題日，許多台灣粉絲都紛紛喊話，要她跟上李多慧的腳步來台灣發展，之後也傳出她被台灣球團挖角，近日有眼尖網友發現她的IG追蹤人數已經清空，由於清空追蹤數是普遍韓國經紀公司的作法，但李多慧在來台灣以前也有同樣的舉動，因此引發兩種猜測。7月李珠珢參加完富邦悍將主題日回到韓國後，就有韓國職棒的內部人士爆料，李珠珢說自己很想念台灣的環境和文化，由於台灣球迷對她非常熱情並大力支持，讓她對台灣非常有好感，當時就有不少韓國粉絲十分擔心她也會順勢跟著到台灣發展。相較韓國粉絲的擔憂，台灣粉絲對於李珠珢來台可是樂見其成，先前有人發現她的IG刪除了在韓國球隊行程的精選動態、又和自己的經紀公司互相取消追蹤，當時就有人開始猜測她是否真的要進軍台灣？最近又有網友發現，李珠珢IG的追蹤人數已經全清空。全數清空一事引發了兩種猜測，第一種是許多人指出通常清空追蹤人數是韓國經紀公司才會有的要求，認為李珠珢可能已經無望來台；另一猜測則是因為李多慧在來台灣以前也曾清空過追蹤清單，讓一部分人猜測李珠珢這是被台灣球團簽下、即將來台前兆，各種不同說法流傳，進一步消息還有待球團官方證實。