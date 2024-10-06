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▲▼短今（上下圖右）、妡O有「最萌身高差」。（圖／短今IG）

「PS女神」短今（鈑金、本名胡馨儀）以173公分身高、34E好身材及人來瘋個性圈粉，效力中信兄弟啦啦隊9年，日前被球星周思齊在引退儀式上點名「大家都愛短今」，知名度再攀高峰。短今昨（5）日分享和一支「最萌身高差」的跳舞影片，同框台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」成員妡O，球迷笑稱：「短今都變大長今了！」短今在PS女孩中鶴立雞群，也是中職啦啦隊所有女孩中最高的一位，她和身高150公分、Wing Stars新秀妡O（方妡蔆）合作拍IG Reels，雙姝穿著各自的隊服，以日本新生代創作歌手imase的金曲〈NIGHT DANCER〉大跳應援舞，短今刻意站在妡O後方，但兩人還是足足差一顆頭，不過都有一雙白玉美腿，畫面逗趣又賞心悅目。影片最後，短今一把將妡O抱起來，雙雙笑場，短今寫下：「中華職棒最萌身高差來了！」球迷笑虧這對相差23公分的天龍地虎配：「果然最萌身高，可愛短今輕鬆就抱起」、「（妡O）要踩高蹺了吧」、「眼睛平視完美避過頭頂」、「姐姐帶著妹妹跳舞」、「傳說中的七爺和八爺！」