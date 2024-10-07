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季後賽是球星的舞台，而大谷翔平無疑是MLB中的星中之星。在今（6）日的國聯分區系列賽G1上，他在第2局敲出為球隊追平比數的3分砲，幫助洛杉磯道奇隊最終以7：５贏球。在賽後的FOX Sports的節目上，Alex Rodriguez、David Ortiz和Derek Jeter對他的驚人表現紛紛發出驚嘆，直言他無庸置疑就是目前地表最強打者。Jeter也指出比賽中聖地牙哥教士隊決策的盲點，稱對方選擇在壘上有人的關鍵時刻對決大谷翔平，在他看來很不智。Ortiz認為大谷翔平難能可貴之處在於他的心態始終這麼穩健，「這是一場季後賽，但對他來說似乎沒什麼不同，他是一位非凡的打者，他表現得很平靜，他的肢體語言展現了這一切，無論這是一場例行賽、還是季後賽，對他來說都沒有區別，他一樣會展現出最高水平。」洋基傳奇打者Derek Jeter也對大谷翔平讚不絕口，「他說他（對季後賽）並不緊張，我們已經用盡形容詞來讚美他」，Jeter表示道奇隊7、8、9棒能上壘確實很關鍵，但重點是教士幹嘛一定要對決大谷？「教士幹嘛對決他？一壘是空著的（事實上應該是三壘），這是值得思考的部分。」A-Rod也在旁搭腔，直言不管一壘還是三壘空著都沒差，送大谷上去就對了，因為在這種情況下去對決這樣的超級打者很不智。Ortiz接著分析指出，大谷翔平的揮棒始終保持水平，所以可長時間將打擊軌跡維持在好球帶裡，這就是為什麼他面對98、100mph的速球，仍能掌握好並完全釋放自己的力量，前者也無奈地笑說：「我是投手離他遠遠的就對了。」3人在聊比賽時也提到，大谷翔平這一季可是有機會挑戰60轟60盜的選手，他的比賽和其他人已是不同層級，就是目前現役最佳打者。Jeter也再次強調自己很經驗教士願意對決大谷，「你可比出4根手指來避免對決他，教士的決定很奇怪，我真的無法理解。」今天也有敲出關鍵安打的道奇強打Teoscar Hernandez在接受該節目訪問時也表示，他很慶幸自己可以和大谷翔平在同一個團隊之中，自己非常享受親眼目睹後者所達成的那些成就。