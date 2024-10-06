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▲嘎琳（左起）、菲菲和孟潔在國慶晚會上熱舞，電暈現場2萬多人。（圖／樂天桃猿提供）

▲菲菲（中）以樂天代表的身份站上中間位子非常感動。（圖／樂天桃猿提供）

國慶晚會昨（5）日在台北大巨蛋盛大舉行，國內6支職棒隊、9支職籃隊的46位啦啦隊隊員齊聚舞台熱舞，「樂天女孩」菲菲、孟潔和嘎琳甜美登台亮相。身為C位（中央位子）的菲菲穿上球衣，帶領孟潔和嘎琳展現活力四射的「台式應援」，瞬間電暈現場2萬多人。菲菲笑說，大家都注意到她站在C位，她以樂天代表的身份站上中間位子，非常感動，「希望能讓更多人看到樂天女孩的努力，展現我們的活力和動感舞蹈，讓大家認識樂天女孩。」菲菲透露，這次受邀登上晚會舞台，象徵著啦啦隊在台灣受到越來越多的關注與認可，「前一天晚上還因為太興奮睡不著，在大巨蛋表演更是讓人興奮加倍。」嘎琳也直言這是她第一次參加國慶晚會，收到邀請時非常興奮，覺得能在這麼大型的舞台上演出是非常棒的經驗。菲菲則回憶，這並不是她第一次參加國慶活動，過去就讀國立台灣戲曲學院時，她每年都會在總統府前表演，但今年是她首次以啦啦隊員的身份受邀。嘎琳和孟潔這次也被選為12強啦啦隊，嘎琳說：「能夠受邀代表中華隊加油，讓我們前進東京巨蛋，真的非常榮幸和開心。」談到這次晚會的演出心情，菲菲坦言，由於大巨蛋場地非常大，排練時幾乎都是跑著進行，「平常應援不會全身酸痛，這次表演完真的感覺全身痠痛，快走不動了。」嘎琳也提到，為了這次的國慶演出，她提前加強排練，就是為了確保自己能在這麼大的舞台上呈現最佳狀態。晚會結束後，孟潔表示，需要好好休息。菲菲則在社群媒體上分享了泡澡的限時動態，秀出美腿，好好放鬆。她今（6）日將會在總統府前繼續彩排，為了國慶日當天的演出做準備，屆時將與岱縈、熊霓、穎樂、Kira和儷軒一起登台演出。