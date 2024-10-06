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▲靠著衝突性十足的演算法與前輩IG助攻，Threads成為超人氣的新平台。（圖／周淑萍攝）

▲Dcard Video成員大書被前妻爆出出軌，他對此發表道歉文並並宣布將會退出Dcard Video團隊。（圖／大書 IG）

▲Dcard過去靠著感情、美妝、購物系列文章，吸引大批女性用戶，但這群主力近期卻遭Threads大量搶走。（圖/Dcard）

知名論壇Dcard旗下影音團隊「Dcard Video」核心成員「大書」，對象則是Dcard團隊成員，後續大書也在個人IG發文坦承這段過往，引爆全台譁然。這次事件同時也讓不少網友開始關注，Dcard熱度是否已經被Threads所超越並取代？對此，百萬網紅Joeman也發出在1個月前就神預言，「我們正在見證Dcard的殞落！」百萬網紅Joeman近期化身「時空旅人」，先是預知錫蘭會拍片評論《靈能的挑戰》，因此也先拍好回應影片，昨（5）日Dcard成員大書又被爆劈腿，而Joeman則是在9月9日前往美國參加蘋果發表會時，就順勢拍攝了「Dcard正在被Threads殺死」的影片，正巧碰上事件熱度，於是在今（6）日將影片發出。Joeman在影片中也認真分析，Threads能超越Dcard的主要原因，在於Meta集團原本就擁有的媒體優勢，先讓Threads與Instagram進行連動，讓大量用戶能無痛轉移到Threads平台使用，名人也無須再做一次認證手續，直接增添了使用誘因。此外，Threads「非常容易致遭衝突」的特殊演算法也是關鍵點，Joeman解釋，在Youtube、臉書、Instagram等主流媒體上，演算法比較像同溫層，探索只會推送用戶喜歡的東西，而Threads「雖然會推用戶喜歡的東西，但還會故意推用戶不愛看的東西」，讓用戶忍不住留言嗆聲，藉此讓用戶停留在APP上的時間變長，「Threads的演算法是極度成熟的，因為是從Meta體系過來的」。「為什麼我會覺得Threads正在殺死Dcard？」Joeman繼續解釋，過去使用Dcard的主要就是想閱讀文字，「以前想閱讀文字就會打開臉書或D卡，但年輕人不太用臉書，所以就會用D卡」，因為Threads上也以文字為主，也因此展開了用戶時間的競爭。Joeman也提到，自己身邊很多女性族群用戶，過去是喜歡看Dcard，因為上面有許多美妝與購物的文，以及爆紅感情文，其中又有一大部分是「我抓到我男朋友、老公劈腿」，劈腿文就是Dcard的流量密碼。不過現在的Threads上，也有一大堆感情劈腿文，這也成為了Dcard流量變低的因素之一，Joeman隨後提出佐證，「過去Dcard爆文都會有1至2千個留言，但現在要破500就很難了」，不過Joeman也認為，Dcard並沒有做錯什麼，單純是對手過於強大。這部在9月9日就已經拍攝好的分析內容，竟然，因此影片發出後立刻引爆大批觀眾湧入驚呼「靈能的挑戰冠軍寶座看來是joeman了」、「Threads演算法真的很強大」、「現在發這個太狠了man哥，恭喜獲得5枚靈光」、「這才是真正的靈能的挑戰」。