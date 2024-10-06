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▲安宰賢（右圖）與具惠善（左圖）曾參加實境節目《新婚日記》，分享小倆口的新婚生活。（圖／安宰賢、具惠善IG）

▲具惠善過去憑藉《流星花園》打開知名度，與前夫安宰賢婚變後鮮少公開露面。（圖／具惠善IG）

韓國女星具惠善憑藉韓版《流星花園》打開知名度，2017年與前夫安宰賢攜手出演《新婚日記》，2人在節目中大秀恩愛，怎料2019年夫妻倆突然宣布離婚，雙方隔空開火，震驚外界。近日具惠善以紀錄片導演身份受邀出席釜山國際影展，她聊起過往參加過的實境節目，罕見提及過去與前夫安宰賢共同出演的《新婚日記》，並坦言「那時候最幸福。」具惠善曾前夫安宰賢曾一起飼養許多寵物，她近日接受韓媒採訪，分享拍電影的過程時表示：「以前拍攝的時候會把寵物全部帶去，拍攝紀錄片時，會租車帶寵物外出、帶去鬱陵島或是搭船一起玩。」同時具惠善也透露：「我在拍攝《新婚日記》節目時最幸福。」具惠善與安宰賢2016年拍攝《吸血鬼醫生》擦出愛火，隨即在同年完婚，2017年小倆口攜手登上實境節目《新婚日記》，在節目中甜蜜曬恩愛，當時的收視率突破5.6%，討論度極高。怎料2019年夫妻倆無預警宣布離婚，雙方撕破臉，一來一往互相指控，2人的螢幕形象受到重創，自此具惠善便鮮少公開露面。如今罕見提到該節目，也令粉絲們感到十方惋惜。